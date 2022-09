Humour à Lausanne – Couleur 3 rigole au D! Club Le Couleur 3 Comedy Club revient pour une 2e édition. A l’affiche, 27 humoristes. Natacha Rossel

La comédienne et humoriste Rébecca Balestra. SANDRA POINTET

Ils vous font vous bidonner, elles vous font vous esclaffer sur les ondes de Couleur 3? Les voilà en chair et en os. Une épéclée d’humoristes déballeront leurs vannes, witz et autres bons mots sur la scène du D! Club à Lausanne. Après une première cuvée décapante, le Couleur 3 Comedy Club – fruit d’une collaboration entre la station de radio, vivier de nouveaux talents, et le Théâtre Boulimie – remet le couvert de vendredi à dimanche.

Lr programme complet. Théâtre Boulimie

Parmi les 27 artistes servis sur un plateau (par grappes de cinq ou six), on signalera les incontournables Yann Marguet, Thomas Wiesel, Nathanaël Rochat ou Blaise Bersinger, mais aussi Rébecca Balestra (vue dans «Les beaux parleurs» sur Couleur 3 et géniale dans son premier spectacle de stand-up, joué au club ABC jusqu’au 6 oct.), Valérie Paccaud, Yacine Nemra, Renaud de Vargas ou encore Laura Chaignat (à voir à Boulimie en mars 2023 dans «Presque Phèdre»). Vendredi soir, les humoristes servent deux fournées de rires (à 19 h et à 21 h), suivies d’un after party au club ABC. Samedi à dimanche, le D! accueillera également un set de «belles découvertes» (à 16 h).

