Ski alpin – Coup d’arrêt pour la skieuse Michelle Gisin Des examens médicaux ont confirmé que la Suissesse souffre d’une fièvre glandulaire. La skieuse de 27 ans espère guérir rapidement. Sport-Center

Michelle Gisin souffre d’une mononucléose et ne peut plus s’entraîner. freshfocus

Michelle Gisin souffre d’une mononucléose. La maladie s'est déclarée au début du mois de juillet. «Je me suis entraînée selon mon plan habituel et j’ai constaté que j’avais de moins en moins d’énergie et que je ressentais une fatigue extrême», a déclaré la skieuse de 27 ans mercredi matin via un communiqué.

La championne olympique 2018 en combiné n'a pas pu s'entraîner depuis trois semaines et a connu à plusieurs reprises des hauts et des bas. «Il y a des jours où je reste allongé dans mon lit et je ne fais pas un seul pas», a-t-elle expliqué.

Les examens médicaux ont confirmé que la skieuse souffre d’une fièvre glandulaire (mononucléose). Elle effectuera un nouveau contrôle jeudi et espère guérir rapidement afin de reprendre ses entraînements dès que possible.

