Carmen Jaquier primée aux Quartz – Coup de «Foudre» dans le cinéma suisse Le premier long métrage de la Genevoise impressionne par sa rigueur. Rencontre avec une cinéaste plus que prometteuse. Pascal Gavillet

Carmen Jaquier. Sister/DR

Une telle maîtrise semble surgie de nulle part. Avec «Foudre», Carmen Jaquier fait une entrée royale dans le cinéma suisse, alliant rigueur et radicalité dans un film qui nous emporte et nous bouleverse. La jeune cinéaste sait ce qu’elle se veut et le démontre par l’image. En parler avec elle convainc encore davantage, si tant est que cela soit possible.