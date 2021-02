Campagne pour les communales – Coup de frein à l’offensive des partis sur les communes Le nombre de candidats politisés a peu augmenté en cinq ans. Les partis peinent à accroître leur implantation au niveau local. Mathieu Signorell

Si les partis politiques sont tout-puissants au niveau fédéral et au niveau cantonal, leurs ambitions stagnent dans les communes vaudoises. On le voit bien dans la course aux Municipalités de cette année. Une réalité qui tranche avec leur discours de 2016.

À l’époque, les partis promettaient que leur progression de cette année-là n’était qu’un avant-goût, après avoir profité de l’augmentation du nombre de communes qui utilisent le scrutin proportionnel. Cela ressort de l’enquête statistique réalisée par «24 heures» auprès de l’ensemble des communes vaudoises.