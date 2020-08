Agrandissement de l’établissement – Coup de jeune à 17 millions pour l’EMS Le Château de Corcelles L’établissement médico-social (EMS) de Corcelles-près-Concise augmentera sa capacité d’accueil, passant de 34 à 50 lits. Antoine Hürlimann

Image de synthèse du projet qui a remporté le concours. D.R.

La fin d’un vieux serpent de mer à Corcelles-près-Concise approche-t-elle? Mercredi soir, François Payot, président du comité de l’association de l’établissement médico-social (EMS) Le Château de Corcelles et syndic de Grandson, a présenté le futur visage de l’institution, véritable joyau historique surplombant le lac de Neuchâtel. Après de nombreuses années de pourparlers et d’études, la capacité d’accueil de l’EMS va enfin augmenter, grâce à une nouvelle extension, passant ainsi de 34 à 50 lits. Les travaux, estimés à 17 millions de francs, devraient être terminés à la fin 2023.

«Nous avions des participants basés à Milan, à Madrid ou encore à Berlin» François Payot, président du comité de l’association de l’établissement médico-social (EMS) Le Château de Corcelles et syndic de Grandson

Si aucun coup de pioche n’a pour l’instant été donné, c’est une étape majeure du projet lancé en 2009 qui a été franchie mercredi soir, dans les appartements privés du château de Grandson. Après avoir étudié 46 dossiers d’architectes venus de toute l’Europe, le jury en charge du concours a annoncé le lauréat: le projet «Les deux frères», conçu par ARGE Deschenaux Brülisauer. «Nous avions des participants basés à Milan, à Madrid ou encore à Berlin, se réjouit François Payot. Si l’important pour nous était d’avoir les meilleures propositions, j’avoue avoir été ravi quand j’ai découvert que les vainqueurs étaient de Neuchâtel, à moins de 30 kilomètres de chez nous.»

Respecter le patrimoine

Les deux architectes ont réussi un sacré tour de force. Moderniser l’EMS tout en respectant l’histoire et l’aspect de ses pierres – la construction du château de Corcelles date d’avant 1717 –, de son jardin à la française, de son parc et de son verger n’était pas une mince affaire. «Le jury salue, d’une part, les choix d’organisation des locaux à la fois très fonctionnels et d’une générosité spatiale bien adaptée aux besoins et, d’autre part la volonté de dialogue avec l’existant que reflètent la mise en œuvre des matériaux et l’insertion du bâti dans le paysage.» Les 46 projets sont désormais exposés au château de Grandson. Les curieux peuvent aller les admirer tous les jours de la semaine, de 14 h à 18 h.