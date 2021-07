Le Coup de fourchette – Coup de jeune réussi pour la Brasserie de Paudex Décoration fraîche et moderne, staff en baskets et tabliers denim et, dans les assiettes, des plats labellisés Fait maison: l’enseigne affiche un lifting assumé. Thérèse Courvoisier

Le trio souriant à la tête de l’établissement: Brewenn Pedron (chef de cuisine), Dimitri Dupuy (directeur) et Jean-Baptiste Munduteguy (chef exécutif). FLORIAN CELLA

Même endroit, même nom, mêmes visages – les repreneurs ont gardé l’ensemble du personnel de l’établissement, qui comptabilisait entre 10 ans et 22 ans d’ancienneté –, mais sinon, tout a changé à la Brasserie de Paudex.

À commencer par la manière d’attirer les gourmands: disparu, le mythique panneau qui promettait une raclette tous les soirs. Aujourd’hui, le restaurant communique beaucoup et très bien sur les réseaux sociaux.

Des propositions saisonnières

«Et comme on aime bien varier les plaisirs, changer les propositions en fonction des saisons et des impulsions, il ne faut pas hésiter à passer. Aussi bien sur le site internet que sur place», sourit l’énergique directeur Dimitri Dupuy, qui a fait ses armes sur la Côte d’Azur.

Derrière ce changement notoire, D Hotel Group, la branche hôtelière de Patrick Delarive – dont Dimitri Dupuy avait organisé le mariage en 2012! –, qui souhaite proposer une version vaudoise de la brasserie parisienne avec service en continu sept jours sur sept.

«À un moment donné, il faut ouvrir. […] Nous nous sommes concentrés d’abord sur le contenu des assiettes.» Dimitri Dupuy

Tout n’est pas terminé côté déco – «à un moment donné, il faut ouvrir, explique Dimitri Dupuy. Les finitions se feront petit à petit. Nous nous sommes concentrés d’abord sur le contenu des assiettes.»

Le domaine du chef exécutif Jean-Baptiste Munduteguy, qui a imaginé des plats savoureux, du coin, avec souvent un petit twist. Et de Brewenn Pedron, le chef de cuisine.

L’os à moelle, un classique en brasserie. DR

Dans la belle salle du fond, moins bruyante, on commence par des entrées/apéritifs servis sur des planches en bois. Os à moelle gratinés (15 fr.) fondants et des jolis malakoffs rehaussés, bonne idée, d’une tranche d’oignon rouge (14 fr.). On est prêts pour déguster une vraie découverte, un barbera… valaisan (Magliocco, 65 fr.).

Les malakoffs au vacherin de la fromagerie d’Hauteville, une parfaite mise en bouche. DR

En attendant la venue de l’écailler en saison, on opte pour deux classiques, un savoureux filet de bœuf grillé et son jus de thym (52 fr.) et un filet de sole meunière entière (49 fr.) – très gentiment préparé en cuisine – fondant à souhait. Les légumes en garniture étaient particulièrement soignés.

Le cheesecake aux fruits de saison. Aussi joli que gourmand. DR

Si le cheesecake aux fruits de saison (14 fr.) était un ravissement, la profiterole géante (15 fr.) tient plus du pari (pour réussir à la finir) que du dessert moelleux et satisfaisant. Pour terminer, la touche sympathique et généreuse: les carafes d’eau gazeuse ou plate filtrée sur place sont offertes.

L’adresse Afficher plus Brasserie de Paudex Route du Simplon 7, 1094 Paudex. Tél.: 021 796 20 00. www.brasserie-paudex.ch Tous les jours, service continu (12 h-22 h). Brunch le dimanche (11 h-16 h). 3 fourchettes Jolie carte de brasserie avec produits locaux. 2 écus Entre 90 et 120 francs par personne, boissons comprises. 3 bouteilles Très belle mise en valeur des six régions viticoles suisses.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.