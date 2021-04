Alors que Lonza recrute en masse – Coup de pouce de Berne à la fabrication de vaccin La Confédération va aider le site de Lonza, qui produit les doses Moderna pour l’Europe, à recruter les spécialistes dont il manque. Pierre-Alexandre Sallier

Nouveaux bâtiments du site industriel Lonza dans le Haut-Valais, dédiés notamment à la sous-traitance du vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire américain Moderna. Yvain Genevay

La Confédération vient en aide de Lonza, qui manque de personnel pour produire à Viège l’un des principes actifs du vaccin anti-Covid-19 mis au point par le laboratoire américain Moderna.

«Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) entend soutenir Lonza dans le recrutement exigeant d’experts pour produire le principe actif du vaccin», a confirmé dimanche l’Administration fédérale à Keystone-ATS, suite aux informations données par le journal «SonntagsBlick».

Lonza a besoin de centaines d’employés

Ce coup de pouce intervient dans le sillage de la polémique ayant entouré le manque d’engagement financier de Berne dans la production d’un vaccin contre le Covid-19, contrairement aux centaines de millions déversées en ce but par les autorités américaines, allemandes ou françaises.

«Soutenir Lonza dans le recrutement d’experts.» Département fédéral de l’intérieur

Le 10 avril, Lonza avait annoncé avoir besoin de 1200 collaborateurs supplémentaires à Viège, dont 650 avaient déjà été recrutés. Six jours plus tard, le 16 avril, dans le flot des réouvertures annoncées par le Conseil fédéral, les services du ministre de la Santé Alain Berset disaient étudier la façon de soutenir le développement et la fabrication en Suisse de traitements et de vaccins.

Polémique refermée

Le soutien se fera donc au niveau du recrutement. Selon le «SonntagsBlick», il manque en particulier une centaine d’experts en biotechnologie pour cette production de vaccins. «Le DFI examine actuellement la possibilité de faire appel à des spécialistes de l’Administration fédérale, d’entreprises liées à la Confédération ou d’universités», indique l’Administration fédérale. Le DFI examine également comment soutenir le placement d’employés de sociétés pharmaceutiques et d’autres entreprises.

Il y a une dizaine de jours, Dan Staner, le directeur pour la Suisse de Moderna – le donneur d’ordre de Lonza – indiquait que rien qu’en Suisse, l’entreprise avait mis au concours soixante postes. La Confédération «n’a pas raté le coche» en renonçant à sa propre ligne de production de vaccins chez Lonza ajoutait ce dernier. Selon lui, cela n’aurait rien apporté de plus.

