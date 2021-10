Roman graphique – Coup de projecteur sur une pionnière du cinéma Catel et Bocquet livrent un portrait très fouillé d’Alice Guy, la première réalisatrice du septième art. Philippe Muri

«Alice Guy», extrait de la couverture. Éd. Casterman

Hormis les spécialistes, qui se souvient d’Alice Guy? Cette femme indépendante et audacieuse fut pourtant la première réalisatrice de l’histoire du cinéma. Entre 1897 et 1922, elle aura dirigé plusieurs centaines de films, tout à la fois metteuse en scène, scénariste et productrice. Déjà auteurs de «Kiki de Montparnasse», «Olympe de Gouges» et «Joséphine Baker», Catel Muller et José-Louis Bocquet ne pouvaient qu’être séduits par cette pionnière affranchie, héroïne des débuts du septième art. En près de 400 pages en noir et blanc au trait attirant, ils narrent son histoire peu banale dans un roman graphique très documenté.