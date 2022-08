Exposition de véhicules vétérans – Coup de rétroviseur sur l’histoire militaire à Bière La commune du pied du Jura accueille ce week-end le 45e anniversaire d’un club de collectionneurs de vieux véhicules militaires. Maxime Schwarb

Un Scout de la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu débourser quelque 55’000 francs pour ce modèle. MAXIME SCHWARB

Les amateurs d’histoire militaire seront aux anges les 13 et 14 août. En effet, le village de Bière accueille le 45e anniversaire du Military Vehicule Conservation Group suisse romand (MVCG-SR), un club de collectionneurs de vieux véhicules militaires.

Pour l’occasion, ses membres exposeront leurs vieilles mécaniques dans un campement ouvert au public. «La règle est que nous acceptons tous les véhicules qui ont plus de 30 ans, explique le président du club, Jacques Zollinger. Il y a du matériel suisse, anglais, allemand, mais surtout américain.»

Pour ce dernier, ainsi que ses acolytes, ce sont deux passions qui s’allient. «La première c’est l’amour de la mécanique, et la seconde, c’est un fort intérêt pour l’histoire.»

C’est essentiellement un travail de mémoire qui anime ces férus de vieilles voitures militaires. MAXIME SCHWARB

Devoir de mémoire

Les membres du MVCG-SR, au-delà de leur passion pour les vieilles autos militaires, sont essentiellement guidés par un travail de mémoire.

«Pendant la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas oublier que les Américains ont traversé l’Atlantique pour nous libérer d’un joug politique absolument atroce. Ils ne venaient pas chercher des ressources naturelles. Le but de notre club est donc également de faire honneur à ces gens et de rappeler que ce n’est pas si vieux que ça. Et quand on voit ce qui se déroule en Ukraine, on a un peu l’impression de n’avoir rien appris des leçons du passé», analyse Jacques Zollinger.

Ce week-end, ce sont 122 participants venant de Suisse, de France, de Belgique et d’Angleterre qui viendront exposer 58 véhicules durant toute la journée du samedi et le dimanche matin. Dodge, Jeep Willys, et bien d’autres modèles phares seront exposés sur le campement prévu pour l’occasion, afin d’attirer petits et grands.

