Changements sur les ondes – Coup de sac à la tête de Radio Chablais Après onze ans, Florian Barbey laisse sa place de rédacteur en chef à Xavier Borgeaud. Et le média s’offre un invité de choix: Vincent Veillon. David Genillard

Xavier Borgeaud entrera en fonction le 1 er janvier. Christian Brun

Radio Chablais s’apprête à vivre un important coup de sac: son rédacteur en chef Florian Barbey passera le flambeau après onze ans de service. «Diverses discussions ont mené à ces changements, explique l’intéressé. Et le résultat correspond à la nouvelle stratégie d’avoir les bonnes personnes aux bons postes.» Est-ce à dire que Florian Barbey ne collait plus à celui de rédacteur en chef? «Pas du tout. Après onze ans, j’ai envie de consacrer plus de temps et de réflexion à mon émission, sur laquelle j’ai continué à travailler parallèlement à mon mandat.» Le journaliste s’emploie d’ailleurs actuellement à remodeler son Club de l’info, diffusé à 17 h.