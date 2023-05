Système de santé vaudois – Coup de sac chez les centrales d’appels d’urgence Après la crise traversée par la Fondation Urgences Santé, le Canton rattache le 144 au CHUV et la Centrale téléphonique des médecins de garde à Unisanté. Laurent Antonoff

Les centrales du 144 et des médecins de garde déménageront en septembre dans les locaux de l’ECA à Lausanne, lieu qui regroupera aussi le 117 et le 118. Odile Meylan

C’est la réponse forte du Conseil d’État à la grave crise traversée par la Fondation Urgences Santé (FUS), qui gérait la centrale d’appels du 144 et celle des médecins de garde. Ces deux entités seront désormais respectivement rattachées au CHUV et à Unisanté. «C’est la garantie pour les Vaudois d’une réponse de qualité et beaucoup plus homogène qu’aujourd’hui», estime Denis Froidevaux. En sa qualité de chef de l’État-major cantonal de conduite (EMCC), il avait la mission de stabiliser les deux centrales.