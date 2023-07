Retour de Montreux – Coup de sang sur le Jazz À Montreux, Idles a découpé vif le Lab. Chanteur furieux, guitaristes dans la foule, section rythmique «insane» et le postérieur de la monarchie malmené: un lundi soir bien rempli. Francois Barras

Joe Talbot au boulot, lundi au Lab. Pour l’Anglais, le serre-tête éponge n’est pas qu’un élément cosmétique. EMILIEN ITIM

Il était temps: cinquante ans de rock anglais à dire du mal de la reine commençaient à lasser. Merci Charles de moduler le slogan, et «fuck the King!» donc! Lundi soir avant minuit, les 1800 personnes du Lab entonnèrent en chœur le chant joyeux, agenouillées sur les ordres de Joe Talbot, moustache en ébullition, micro tendu et des yeux à peine moins furax que ceux de Daniel Day-Lewis au moment de découper de la bidoche. Quand ses quatre compères d’Idles relancent derrière lui le refrain de «I’m Scum», le hurlement libérateur de la salle a dû s’entendre jusqu’à Buckingham.

On savait combien le groupe de Bristol avait affiné son art de la colère, dont les deux albums studio ne rendent qu’imparfaitement la puissance chamanique déployée en live. Mais le vivre en direct est toujours une expérience. S’appuyant sur la meilleure section rythmique depuis l’invention du punk rock, couvert sur ses flancs par deux guitaristes vibrionnant, le chanteur peut mener sa cérémonie à son aise, courbé dans une pose hardcore, fulminant en cercle ou attaquant de front le public, qui en redemande.

Soudain, le guitariste d’Idles va faire un tour. EMILIEN ITIM

Nonante minutes à plein régime, compactes, martelées lourdement par la basse et le chant-slogan de Talbot ou tannées par les accélérations punk, prétexte à un pogo tel que le Lab avait rarement connu: malgré des guitares en retrait dont le volume ne rendait pas justice à leurs inventions bruitistes, le quintette n’a jamais perdu l’attention du public, ne serait-ce que grâce aux escapades des musiciens en son sein: parmi les spectateurs, contre les spectateurs, sur les spectateurs, n’importe où tant que l’énergie se partage et se propage.

Une leçon de choses adressées à la formation d’ouverture, un machin mou et approximatif nommé Lovejoy, dont la réputation sur TikTok n’a hélas pas encore donné naissance à un groupe de rock.

Au contraire, Wet Leg, jouant avant Idles, a séduit bien au-delà du relatif minimalisme rock à la Breeders de ses tubes, déployant une assurance et une profusion stylistique admirables. Renforcé par trois instrumentistes, le duo féminin au cœur de la formation s’évadait dans des ambiances multiples et subtiles, en un condensé d’indie rock «à la nineties» parfaitement assimilé et rendu. Le Lab était bondé pour le groupe de l’île de Wight, sans doute le plus attendu de la soirée. Deux saveurs rock, deux réussites.

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.