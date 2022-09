Immobilier à Prilly – Coup de théâtre ubuesque pour un quartier à loyers abordables En quittant la salle du Conseil communal, jeudi soir, la droite de Prilly a tenté d’empêcher la Ville de préempter un terrain à 62 millions. In extremis, le plénum sera reconvoqué. Chloé Din

Située non loin du centre-ville, la parcelle de 20’229 m² est l’un des derniers terrains constructibles d’importance à Prilly. CHRISTIAN BRUN

Jeudi soir au Conseil communal de Prilly, la droite a tenté une fracassante démonstration de force. Objectif: couler un préavis corps et biens. Dans un scénario rocambolesque, l’opération est passée près de la réussite. Avant le vote, les élus du PLR, du Centre et de l’UDC se sont en effet levés d’un seul mouvement et ont claqué la porte. Dans la salle, 34 élus de gauche – PSIG et Verts – sont restés les bras ballants, impuissants bien que majoritaires. À trois sièges vides près, le quorum n’était plus atteint. Le vote a été annulé, la séance levée. Rideau? Pas tout à fait.