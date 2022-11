Photographe mythique à Lausanne – Coup d’éclat dans les archives de Koudelka Première exposition monographique du membre de Magnum en Suisse depuis 1977 à Photo Elysée. Boris Senff

Josef Koudelka, Portugal, 1976. Une planche contact tirée de ses volumineuses archives. JOSEF KOUDELKA/MAGNUM PHOTOS, COURTESY OF THE JOSEF KOUDELKA FOUNDATION

Ne vous fiez pas à l’arrivée légèrement boitillante d’un homme chenu s’appuyant sur sa canne. «Welcome to all!» À 84 ans, le mythique photographe Josef Koudelka possède encore une voix vigoureuse pour saluer à la cantonade l’assemblée réunie jeudi afin de visiter en sa compagnie l’exposition monographique qui lui est consacrée à Photo Elysée. Plus étonnant encore, après plus de soixante ans d’activité professionnelle, sa passion pour les image – les siennes, du moins! – semble inextinguible. Et pourtant, le photographe d’origine tchèque a déclenché plus qu’à son tour, réunissant un fonds de plus de 30’000 planches contact.