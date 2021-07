Exposition de papillons – Coup d’œil sur une beauté éphémère Au cœur du magasin Schilliger à Gland, le public pourra visiter gratuitement et durant tout l’été une serre à papillons venus des quatre coins du globe. Marine Dupasquier

Le grand planeur est une des quelque 50 espèces qui pourront être admirées au centre Schilliger de Gland durant tout l’été. DR



«Il y a quelque chose d’apaisant et de majestueux dans le battement d’ailes d’un papillon.» Pour Camil Schilliger, rien d’étonnant à ce que la serre aux papillons, installée chaque été depuis 2016 au cœur du magasin fondé par ses grands-parents, plaise autant au public. «La transformation incroyable de la chenille est un phénomène naturel qui fascine l’humain.»

Depuis le 15 juillet et jusqu’à la mi-septembre, les curieux pourront observer plusieurs centaines de spécimens rares qui, le temps de leur vie éphémère, évolueront dans une ancienne serre transformée en un espace luxuriant et tropical. Monarque indien, papillon chouette, grand planeur, blue tiger, guindineau bleu de Morpho… les noms parlent peut-être aux connaisseurs.

Issus d’élevages en milieu naturel, principalement en Thaïlande, aux Philippines et au Costa Rica, les lépidoptères sont livrés sous forme de chrysalides. «Nous avons des arrivages une ou deux fois par semaine, afin d’assurer un renouvellement continu», précise Camil Schilliger. Suspendues dans un terrarium chauffé, ces dernières éclosent, puis se sèchent les ailes, parfois devant l’œil d’un spectateur particulièrement chanceux.

Papillons frileux

«Les basses températures de ces derniers temps forcent les papillons à voler vers les hauts de la serre, à la recherche de chaleur. Mais ils devraient être plus nombreux à venir à hauteur des visiteurs dès que la météo sera plus clémente», indique le responsable de la communication. En plus des quelque 50 espèces qui seront visibles, une large variété de fleurs et de plantes ont été judicieusement placés dans l’espace, en fonction des préférences des insectes.

Pour le centre, qui a récemment fêté ses 75 ans, c’est l’occasion de proposer une activité familiale ou scolaire gratuite durant les mois estivaux, mais aussi d’assurer une diversité d’activités pour sa clientèle. «Nous sommes ce qu’on appelle un destination store, c’est-à-dire un magasin où l’on vient consciemment, avec l’idée d’y rester un certain temps, détaille Camil Schilliger. Notre philosophie est de tout faire pour que les gens y passent un moment agréable.»

Cette année, en préambule à l’espace «diurne», les visiteurs seront d’abord amenés à traverser une salle obscure, où les lampes UV rendent une atmosphère éthérée et mystérieuse. Un petit monarque DR 1 / 4

