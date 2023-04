Motocyclisme – Coup double pour Francesco Bagnaia à Jerez Vainqueur dimanche du Grand Prix d’Espagne, l’Italien prend par la même occasion la tête du classement des pilotes de MotoGP. Il a devancé Jack Miller et Brad Binder sur le podium.

Le pilote Ducati a fêté sa 13e victoire dans la catégorie reine. AFP

Champion du monde en titre, Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le Grand Prix d’Espagne, quatrième manche de la saison de MotoGP, et s’est emparé de la tête du championnat, dimanche à Jerez.

Le Turinois, en quête de rachat après être tombé lors des deux dernières courses, a frappé un grand coup dans la chaleur andalouse en décrochant sa 13e victoire dans la catégorie reine, au lendemain de sa deuxième place dans le sprint.

Devant les KTM

Parti de la cinquième place, «Pecco» Bagnaia a fait parler la supériorité de sa Desmosedici pour assommer ses adversaires: il s’est rapidement positionné derrière les deux KTM de Jack Miller et Brad Binder, avant de les dépasser. Il a d’abord doublé l’Australien peu après la mi-course, avant d’effacer le Sud-Africain à quatre tours de la fin.

Cette fois, l’Italien n’a pas commis d’erreur, résistant bien aux attaques désespérées de Binder dans le dernier tour, et a franchi en premier la ligne d’arrivée. À noter que KTM a connu un week-end faste en Espagne en plaçant ses deux pilotes sur le podium du sprint samedi, avec en prime la victoire de Binder, et aussi de la course dimanche.

Arrivé en Espagne avec 11 longueurs de retard sur Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) au classement du championnat du monde, Bagnaia abordera la prochaine course, le Grand Prix de France au Mans dans deux semaines, avec 22 points d’avance sur son compatriote, qui a chuté dimanche, et 25 sur Binder.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.