Football – Coup dur pour Da Silva et Stade Lausanne Ouchy Blessé, le gardien No 1 sera éloigné des terrains plusieurs semaines. Barroca ayant raccroché les gants, il ne reste que Hammel. Pour l’instant. Daniel Visentini

Dany Da Silva s’est blessé au genou à l’entraînement . FCSLO – Instagram

Pour Stade Lausanne Ouchy, la reprise du championnat, c’est vendredi soir à Zurich, où les Vaudois affronteront Grasshopper. C’est le choc au sommet de Challenge League. On pourrait croire les deux équipes prêtes pour le défi: c’est sans doute le cas pour GC, leader, ça l’est moins pour SLO depuis vendredi. Dany Da Silva s’est blessé au genou à l’entraînement, les Vaudois ont perdu leur gardien titulaire pour plusieurs semaines.

La tuile pour le joueur bien sûr. Il devrait éviter une opération. «Mais selon les premiers retours des examens, on va devoir se passer de ses services pendant un mois et demi», soupire Yagan Hirac, le directeur sportif.

À quelques jours de la reprise, le timing est affreux. Sur les 15 matches disputés jusqu’à maintenant, Da Silva a été titulaire à 14 reprises, Joao Barroca a gardé la cage une fois. Et Justin Hammel n’a jamais joué avec les pros en championnat.

Barroca raccroche les gants

On pourrait croire que Barroca et son expérience (34 ans) suffiraient pour passer le cap. Double manque de chance là aussi: depuis décembre, il a raccroché les gants. C’était prévu. «Barroca doit prendre des responsabilités dans le staff de la première équipe, peut-être aussi dans la deux, pour faire le lien éventuellement, explique Yagan Hirac. Nous ne comptons plus sur lui, il n’est plus dans le contingent joueurs, même si cela n’a pas encore été annoncé.»

Les regards se tournent donc vers Justin Hammel. Il vient de Bâle, il a 20 ans et a encore tout à prouver. On imagine mal Meho Kodro se lancer à l’assaut de GC, vendredi, et dans la suite de la saison, sans deux portiers, en attendant le retour de Dany Da Silva. L’entraîneur attend donc une bonne nouvelle.

Une solution rapide

«Depuis ce week-end, je cherche effectivement un gardien supplémentaire, explique Hirac. Nous n’avons pas de jeunes élites ou nous pourrions piocher un jeune du club, on a refusé nos demandes pour en avoir. Ce n’est pas simple. Mais je suis en contact avec deux jeunes gardiens. L’un d’eux pourrait rapidement nous rejoindre.»

Cela devrait se conclure assez rapidement. Suffisamment en tout cas pour que le nouveau venu puisse être qualifié en vue du choc à GC, vendredi soir.