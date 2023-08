Tennis – Coupe Davis: on prend les mêmes et on recommence Stan Wawrinka sera le leader de l’équipe de Suisse, qui affrontera la France, la Grande-Bretagne et l’Australie en phase de groupes, à la mi-septembre, à Manchester. R. Ty/comm.

Stan Wawrinka emmènera l’équipe de Suisse en septembre prochain à Manchester. AFP

C’est dans environ un mois que l’équipe de Suisse de Coupe Davis affrontera la France, la Grande-Bretagne et l’Australie à Manchester (Angleterre), dans ce qui constitue le groupe choc de la phase de groupes des finales de la compétition. Severin Lüthi, le capitaine de l’équipe, compte sur les cinq mêmes joueurs qui ont assuré la qualification en début d’année.

Le leader de l’équipe sera Stan Wawrinka (ATP 51). Marc-Andrea Hüsler (ATP 86), Dominic Stricker (ATP 131), Leandro Riedi (ATP 165) et Alexander Ritschard (ATP 186) compléteront l’équipe, qui a remporté ses quatre dernières rencontres et se retrouve ainsi dans le groupe des meilleures nations de tennis pour la première fois depuis 2018.

Wawrinka compte sur le soutien des fans

«Pour l'instant, les joueurs se concentrent sur les tournois américains. Les choses peuvent encore changer d'ici Manchester, a expliqué Severin Lüthi. Nos adversaires ont un immense réservoir de joueurs et on ne sait pas encore qui jouera finalement. Mais comme toujours, nous allons bien nous préparer, arriver tôt et nous préparer aux rencontres. Nous jouerons en salle, et pour moi, cela n'a pas vraiment d'importance que nous soyons les outsiders ou non.»

Le No 1 suisse Stan Wawrinka compte pour sa part sur le soutien des supporters suisses: «J’ai hâte d'être en Grande-Bretagne avec l'équipe et j'espère y voir beaucoup de drapeaux suisses. L'ambiance à Gstaad était incroyable et j'espère que ce sera pareil à la Coupe Davis avec de nombreux fans.»

Les matches de groupe de l’équipe de Suisse auront lieu du 12 au 17 septembre à l’AO Arena de Manchester. Les autres phases de groupe se dérouleront à Bologne, Valence et Split. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour le «Final 8», où le titre de champion du monde par équipe sera disputé du 21 au 26 novembre 2023 à Malaga.

Le programme de la Suisse

Mardi 12 septembre, 14h: France – Suisse (H2H 10-3)

Vendredi 15 septembre 2023, 14h: Grande-Bretagne – Suisse (H2H 3-1)

Samedi 16 septembre, 14h: Australie – Suisse (H2H 4-1)

