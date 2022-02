Les clubs du canton sont inquiets – Coupé de la base, le LS s’est détaché des Vaudois Le fiasco sportif du club de la Tuilière provoque des répercussions dans toute la pyramide du football vaudois. De la 5e ligue à la Promotion League, le ras-le-bol est perceptible. Nicolas Jacquier

Il y a un désamour croissant des Vaudois pour le LS. PATRICK MARTIN/24HEURES

Au sommet de la pyramide de l’Association cantonale vaudoise de football trône toujours le Lausanne-Sport, devenu au fil de ses déboires et selon les versions «ce phare qui n’éclaire plus» ou «cette locomotive qui a déraillé». La puissante ACVF que préside Gilbert Carrard, ce sont 127 clubs et 1250 équipes représentant plus de 32’000 licenciés. Et tous, joueurs, coaches et dirigeants, ont un avis sur l’actuelle déconfiture du LS. «Tout le monde cause de ça, confirme le boss. On sent beaucoup d’incompréhension, comme une cassure.»