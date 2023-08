Coupe de Suisse à Saint-Blaise – Les Saiz, pères et fils, vont défier le FC Bâle Le FC Saint-Blaise reçoit dimanche les Rhénans en Coupe de Suisse. C’est la fête au village et pour le clan Saiz, la journée s’annonce très particulière sur le banc comme le terrain. Simon Meier Saint-Blaise

Dans la famille Saiz, les cousins Alan (à gauche) et Evan (à droite), sont entraînés à Saint-Blaise par leurs pères, Javier (2 e depuis la gauche) et José. Les deux jumeaux ont raccroché les crampons cet été, à 51 ans. Yvain Genevay / Le Matin Dimanche

Les bénévoles s’activent d’une tente à l’autre malgré le cagnard, les ouvriers tapent contre les tubulaires et, sur la terrasse de la buvette qui surplombe le très verdoyant stade des Fourches, les fidèles du FC Saint-Blaise piaffent à l’ombre et au chasselas. Dimanche, c’est le grand jour, avec la venue du FC Bâle en 32e de finale de la Coupe de Suisse (14h). Le petit contre le géant, la fête au village, un parfum à la fois si connu et toujours unique.