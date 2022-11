Lausanne est très mal rentré dans sa partie. Et face à une équipe comme YB, cela ne pardonne pas. Les Bernois n'ont eu besoin que d'une dizaine de minutes pour frapper par deux fois (Rrhodani et Blum). Mais le LS n'a pas coulé. Et a montré une superbe réaction d'orgueil, mettant le leader de Super League dans ses petits souliers. En bon capitaine, Custodio a relancé ses troupes juste après la demi-heure. Malgré plusieurs opportunités, les hommes de Magnin ne sont pas parvenus à égaliser. Mais il reste encore 45 minutes, qui s'annoncent passionnantes.