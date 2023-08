Coupe de Suisse – Premier tour – Sans trop le dire, Vevey-Sports veut croire au miracle Deux ans après avoir échoué de peu face à Servette, le club de la Riviera accueille le LS en Coupe de Suisse, ce samedi En Copet (20 h). Avec une petite idée derrière la tête. André Boschetti

Le sourire est de rigueur chez Fabrice Pantillon, défenseur, et Amar Boumilat, entraîneur du Vevey-Sports, au moment de se mesurer, ce samedi, au LS au 1 er tour de la Coupe de Suisse. 24HEURES/Chantal Dervey

Plus de 36 ans après avoir disputé leur dernier match officiel, Vevey-Sports et le Lausanne-Sport vont enfin à nouveau se retrouver face à face, ce samedi (20 h) en Copet. Mais, cette fois, ce derby vaudois qui enflammait le canton dans les années 80, lorsque les deux clubs se disputaient la suprématie vaudoise en LNA (l’ex-Super League), aura pour cadre la Coupe de Suisse.

Le retour de ce duel tant attendu entre deux équipes que désormais trois ligues séparent ressemblera à un vrai match piège pour les Lausannois et à un rendez-vous que les Veveysans souhaitent transformer en une soirée inoubliable, comme seule la Coupe et sa magie savent parfois en offrir. «Je sens autour de ce match un enthousiasme général que je n’avais jamais encore connu ici, se réjouit William von Stockalper. Depuis une semaine, les gens se pressent pour acheter leur billet afin de ne pas manquer cet événement. Et je vois même quelques supporters débarquer au stade pour venir suivre les entraînements. Cette soirée s’annonce magnifique.»

Une saveur spéciale

Ces derniers jours qui précèdent le grand soir sont très différents de ceux d’avril 2021, où Servette s’en était venu défier Vevey sur la Riviera vaudoise. Une région vers laquelle les regards des amateurs de football avaient à nouveau convergé pour la première fois depuis des décennies. «Cela n’a rien à voir, reprend l’homme qui préside Vevey-Sports depuis près de dix ans. D’abord parce que ce match de Coupe contre Servette s’était déroulé en plein Covid, donc à huis clos, ce qui avait enlevé pas mal de piment à cette rencontre. Ensuite, pour nous et notre public, affronter le LS a une saveur encore plus spéciale. D’autant plus que les relations entre nos deux clubs sont excellentes. Tout est réuni pour que la fête soit belle.»

«En sport, il y a chaque jour des exploits. C’est pourquoi j’ai envie que mes gars entrent sur le terrain en étant convaincus qu’ils auront une chance de gagner.» Amar Boumilat, entraîneur de Vevey-Sports

Pour qu’elle devienne mémorable, les Veveysans comptent sur la riche expérience d’Amar Boumilat dans cette compétition si particulière qu’est la Coupe pour transcender son équipe.

«Avec le FC Sion, alors que j’étais l’assistant de Didier Tholot, nous avions remporté, contre le FC Bâle en 2015, cette fameuse treizième victoire, rappelle l’actuel coach de Vevey-Sports. Et, en Afrique aussi, j’en ai gagné des Coupes, j’ai donc l’habitude de ces moments-là. Même si le LS est une très belle équipe, qui partira largement favorite samedi, mon objectif est de transmettre puis partager avec mes joueurs toutes ces petites choses positives que j’ai vécues, en Valais et ailleurs, qui peuvent contribuer au succès. De leur faire comprendre qu’en sport, et en football en particulier, il y a chaque jour des exploits. C’est pourquoi j’ai envie que mes gars entrent sur le terrain en étant convaincus qu’ils auront une chance de gagner, même si ce sera extrêmement compliqué.»

Plus de 2000 spectateurs attendus Après plus de trois décennies où les gradins vides ont, à quelques rarissimes occasions près, été beaucoup plus nombreux que les supporters présents, le stade de Copet s’apprête à nouveau à accueillir samedi une foule digne de son glorieux passé. Même si la nouvelle configuration de l’enceinte veveysane n’offre plus que 3000 places aux spectateurs – contre près de 10’000 parfois au milieu des années 80 –, l’ambiance sera celle des grands soirs, assure William von Stockalper. «Nous ne ferons pas le plein malheureusement, prévient-il. Mais j’espère un peu plus de 2000 personnes. La fin des vacances scolaires, la chaleur et la retransmission de la partie en direct sur RTS Sport vont certainement inciter pas mal de gens à regarder ce derby chez eux. En revanche, il y aura pas mal de supporters lausannois, avec lesquels nous avons beaucoup échangé en amont pour les recevoir au mieux.» Ces fans du LS, dont certains des quelque 400 annoncés rejoindront Vevey en bateau, ne suscitent donc pas d’inquiétude du côté de Copet. «La mise sur pied de ce match a quand même engendré beaucoup de travail supplémentaire, explique le président. Entre les séances nécessaires pour organiser tout ce qui concerne la sécurité et les indispensables aménagements spéciaux, on ne compte plus le nombre d’heures passées au stade. Nous avons heureusement pu compter sur tous nos habitués ainsi que sur une soixantaine de bénévoles pour que la fête soit réussie.»

Une conviction que partage Fabrice Pantillon, le seul (!) rescapé de ce huitième de finale du 7 avril 2021, où Vevey avait tenu tête à Servette 85 minutes durant, avant de céder sur deux penalties signés Kastriot Imeri. «Nous n’étions vraiment pas passés loin de l’exploit mais je garde quand même un souvenir un peu mitigé de cette soirée puisque j’étais resté sur le banc.»

«Depuis le tirage au sort, je pense presque tous les jours à ce rendez-vous. Je me suis d’ailleurs rendu à la Tuilière pour assister au derby contre Yverdon.» Fabrice Pantillon, défenseur de Vevey-Sports

Ce ne sera pas le cas cette fois pour le Vaudois de 23 ans, titulaire indiscutable au centre de la défense veveysane.

«Depuis le tirage au sort, admet celui qui prépare un master en marketing à l’Université de Lausanne, je pense presque tous les jours à ce rendez-vous. Je me suis d’ailleurs rendu à la Tuilière il y a une dizaine de jours pour assister au derby contre Yverdon. Et observer ainsi d’un peu plus près Sène, Labeau et Baldé, les trois joueurs auxquels je serai peut-être directement opposé samedi. Tous d’excellents attaquants, aux qualités différentes, mais qui ne suscitent aucune appréhension chez moi. Au contraire, j’attends avec impatience et plaisir le moment de les affronter. Comme tous mes coéquipiers je pense, je vais entrer sur le terrain en m’imaginant que l’exploit est possible. Sinon, à quoi bon le jouer ce match?»

Ne pas changer les habitudes

Pour mettre tous les atouts de son côté, Amar Boumilat a décidé de ne rien changer au rituel qu’il a mis en place depuis un an.

«Cette semaine, on s’est entraînés tous les jours en fin d’après-midi puisque tous mes joueurs travaillent ou étudient. Et, comme d’habitude, ils ont eu congé jeudi. Car le plus important désormais est de dédramatiser l’événement et garder en tête que notre véritable objectif de la saison est le championnat et de disputer, pour la troisième fois de suite, les finales de promotion. La Coupe nous permet de sortir de notre quotidien l’espace d’une soirée. Elle n’est qu’une parenthèse en forme de belle récompense pour tous les efforts que mes joueurs ont faits depuis douze mois. Mais j’espère qu’ils seront aussi gourmands que moi et qu’ils feront le maximum pour s’offrir un deuxième dessert dans un mois!»

Coupe de Suisse, le programme du week-end Samedi 19 août 16 h 00 Wettswil (1e) – Winterthour (SL), Affoltern a/A (3e) – Baden (CL), Buchs (2e) – Bellinzone (CL), Höngg (1e) – Rapperswil-Jona (PL), Grand-Saconnex (1e) – SLO (SL). 17 h 00 Haute-Gruyère (2e) – Yverdon (SL), Dietikon (1e) – Aarau (CL). 17 h 30 Schönenwerd (2e) – Greifensee (2e), Courtételle (1e) – Black Stars (1e), Red Star (2e int.) – Zurich. 18 h 00 Frutigen (3e) – Thoune (3e), Mendrisio (1e) – Kriens (PL), Porrentruy (2e) – Bosphorus (2e int.), Meyrin (1e) – Servette (SL), Gunzwil (2e) – Lugano (SL), Malcantone (2e) – Tuggen (1e). 19 h 00 Taverne (1e) – Brühl (PL). 20 h 00 Vevey (1e) - Lausanne (SL), Illiria (2e) – La Chaux-de-Fonds (1e). Dimanche 20 août 14 h 00 Saint-Blaise (2e) – Bâle (SL), Widnau (2e int.) – Saint-Gall (SL), Savièse (2e) – Bulle (PL), Winkeln (2e) – Lucerne (SL), Cham (PL) – Schaffhouse (CL), Petite-Huningue (3e) – Xamax (CL). 16 h 15 SV Schaffhouse (2e int.) – Grasshopper (SL). 17 h 30 Collina d’Oro (2e int.) – Wil (CL).

