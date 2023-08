Coupe du monde féminine 2023 – L’Espagne bat l’Angleterre et gagne le titre mondial Les Espagnoles ont maîtrisé les Anglaises (1-0) et remporté la première Coupe du monde de leur histoire. Olga Carmona a inscrit le seul but d’un match historique. Robin Carrel

La buteuse décisive. AFP

Cette success story ibère tombe un peu de nulle part, face à un ogre anglais qui semblait mûr pour que, enfin, «football is coming home» pour la première fois depuis 1966. Car l’Angleterre et son championnat sont devenus une superpuissance du jeu de ballon au féminin. Pendant ce temps-là, l’Espagne a certes rempli ses immenses stades pour quelques matches de gala en championnat, mais c’est surtout la crise autour de sa sélection qui a défrayé la chronique. Seules trois des quinze «rebelles» sont rentrées dans le rang pour ce Mondial, mais ça a suffi pour grimper sur le toit de la planète foot.

Le si critiqué sélectionneur Jorge Vilda a réussi un exploit phénoménal, le tout en se privant en finale des services d’Alexia Putellas, double Ballon d’or en titre et encore convalescente, jusqu’à la 90e minute. Les Espagnoles n'ont quasiment laissé aucune chance à leurs opposantes et leur collectif bien huilé a certaines fois donné le tournis aux «Lionesses». Pas mal pour une sélection qui n’avait jusqu’ici jamais remporté le moindre match à élimination directe lors d’une Coupe du monde… En prime, elle a pris sa revanche sur le dernier Championnat d’Europe (2-1 ap), quand elle avait perdu le titre à la 110e minute sur un but de Chloe Kelly.

Le seul but du match. AFP

Les Ibères ont ouvert le score sur une jolie frappe du gauche d’Olga Carmona à la 29e. Elles auraient pu faire la différence avant - quel raté d’Alba Redondo à la 17e! - et à plusieurs reprises après - Salma Paralluelo sur le poteau à la 45e et arrêt de Mary Earps devant Mariona Caldentey à la 50e. La gardienne anglaise a encore retardé l’échéance à la 70e, en arrêtant un penalty de Jennifer Hermoso. Les Anglaises ont bien tenté de se rebeller en fin de match - 14 minutes de temps additionnel! -, mais il était écrit que la formation espagnole allait aller au bout.

Après deux demi-finales de Mondial perdues, les Championnes d’Europe en titre ont donc raté leur finale. Il s'agit d'un rare revers pour la coach néerlandaise Sarina Wiegman - quatrième finale d’une compétition majeure de suite pour elle, après l’Euro 2017 et le Mondial 2019 aux commandes des Pays-Bas, et l’Euro 2022 gagné avec les «Lionesses» -, qui n'avait perdu jusqu'ici qu'une fois en 37 rencontres à la tête de cette sélection. C’est en Suisse, dans deux ans, qu’elle cherchera la rédemption, lors du prochain Championnat d’Europe.



Espagne - Angleterre 1-0 (1-0)

Stadium Australia, Sydney. 75’000 spectateurs. Arbitre: Tori Penso (USA). But: 29e Olga Carmona 1-0.

Espagne: Coll; Batlle, Paredes, Codina (73e Andres), Carmona; Bonmati, Abelleira, Hermoso; Caldentey (90e Putellas); Paralluelo, Redondo (60e Hernandez).

Angleterre: Earps; Carter, Bright, Greenwood; Bronze, Stanway, Walsh, Daly (46e Kelly); Toone (88e England); Russo (46e James), Hemp.

Notes: 45e, Parralluelo frappe sur le poteau. 70e, Earps arrête un penalty de Hermoso. Avertissements: 55e, Hemp (jeu dur). 78e, Parralluelo (coup de coude).



