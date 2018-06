Le match Russie-Arabie Saoudite en direct

Le match Arabie saoudite - Russie, dont le coup d'envoi a été donné à (15h02 GMT) marque le début de la Coupe du monde de football en Russie.

Le Saoudien Mohammad Al-Sahlawi a effectué la première passe de la compétition, après que le président Russe Vladimir Poutine a déclaré le mondial ouvert.

Cérémonie moins de 30 minutes

Minimaliste, la cérémonie d'ouverture de moins de 30 minutes a commencé avec un concert de la pop star britannique Robbie Williams, arrivé sur la pelouse du stade Loujniki entouré de plusieurs centaines de figurants.

Le stade de 80000 places est déjà rempli en totalité par un public acquis à la cause de la sélection russe, mais où ont aussi pris place quelques milliers de supporters des Faucons verts saoudiens.

Very excited to be returning to Russia to perform at the opening of the @FIFAWorldCup - tune in early on Thursday for an unforgettable show! #WorldCup pic.twitter.com/skwCwt21SM