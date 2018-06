«Adresser une passe, c’est chaque fois un exploit»

Jean-Marie Conz a fixé le rendez-vous dans le lobby de l’Hôtel Royal Radisson. C’est dans ce palace qui borde la Moskva que l’ancien footballeur, jusqu’à il y a peu le dernier capitaine à avoir soulevé un trophée de champion suisse avec YB, a ses bureaux. Il suit la Coupe du monde pour travailler «au futur du football mondial». Mais en amoureux du jeu, le Jurassien, 65 ans, y est aussi pour son plaisir.

Depuis six ans, il œuvre à la direction technique de la FIFA. Et depuis deux ans, son boss est Marco van Basten, le légendaire attaquant néerlandais. À Moscou, les deux hommes dissèquent les matches, confrontent leurs idées et, parfois, tirent la sonnette d’alarme.

– Est-ce que la Coupe du monde vous stresse?

– Non, j’ai cette chance. Je suis ici pour regarder les matches dans les deux stades de Moscou, avant de les analyser avec Marco van Basten. Je ne suis pas stressé.

– Que faites-vous exactement?

– Nous observons le jeu, ses évolutions. Nous nous concentrons sur certains thèmes, comme les transitions offensives ou défensives, et nous sélectionnons les meilleurs extraits. Ceux-ci seront triés, puis nous rédigerons un rapport à l’attention de toutes les fédérations nationales. Il sera présenté peut avant les «Best» (ndlr: trophées de la FIFA) à Londres.

– Tout cela seulement pour un rapport?

– Non, nous voulons aussi que cela participe au développement du football sur tous les continents. Même dans un match monotone, il y a une foule d’éléments tactiques ou techniques qui méritent d’être expliqués. Nous souhaitons insuffler des idées avec la Coupe du monde comme référence.

– Dans ce processus, quel est votre rôle?

– Je forme les directeurs techniques dans le monde entier. Akira Nishino, le sélectionneur du Japon, avait suivi un de mes cours en Chine. Un mois avant le Mondial, Alliou Cissé, coach du Sénégal, était à Rabat où il commençait sa licence pro. C’était la première volée africaine. Jusqu’à peu, en Afrique, on estimait que les grands entraîneurs n’avaient pas besoin d’être formés.

– De quoi parlez-vous avec Marco van Basten?

– De tout. De la VAR, des arbitres, de l’interprétation des fautes… Cette année, il y a un nombre record de penalties, dont une bonne part décidée par la VAR. Cela signifie que la surveillance induite pousse les arbitres à être plus concentrés sur les fautes. On cherche aussi à protéger les joueurs. Marco van Basten sait ce que cela veut dire. Il travaille beaucoup avec le feeling. Il communique aussi avec la commission de l’arbitrage.

– Qu’avez-vous vu de remarquable jusqu’à présent?

– Le fait que la relance depuis le gardien n’est pas très répandue. Cela devient difficile, car les équipes sont très bien organisées. Du coup, la tentation est grande de balancer et d’avoir une chance sur deux de récupérer le ballon. Avec l’avantage d’être déjà dans l’autre camp. Construire depuis derrière demande des efforts et des joueurs tactiquement et techniquement à la hauteur. Dans ce domaine, les Suisses, par exemple, m’ont vraiment impressionné.

– Et encore?

– On recherche peu la verticalité. La tendance est à élaborer très vite le jeu sur les côtés. Parfois, il y a une petite diagonale qui ressort du milieu de terrain sur un attaquant qui prend l’espace derrière la défense. Les attaquants ont beaucoup de peine à trouver des intervalles. Il faut souvent deux courses sans ballon pour en créer un. Il y a également très peu de pressing, notamment sur les passes au gardien. Peut-être que cela va changer.

– Pourquoi?

– Jusqu’à maintenant, les équipes pouvaient gérer. Avec l’élimination directe, il n’y aura plus le choix quand il faudra revenir au score. On va pouvoir observer la flexibilité des équipes à changer de philosophie.

– Dans les premiers matches, on a pu voir de nombreuses fautes où le joueur cherchait le pied adverse. Un hasard?

– Cela nous a frappés et, avec Marco van Basten, nous avons estimé qu’il fallait faire attention. Je ne pense pas que ce soit par hasard. Cela s’est calmé. Il faut une précision incroyable pour marcher sur le pied. C’est dommage, mais c’est la réalité.

– Et le niveau général du jeu?

– Il y a quatre ans, au Brésil, j’avais été frappé par l’intensité d’un but à l’autre. Cette année, celle-ci a baissé. Le jeu est bien posé, avec un niveau technique individuel fantastique.

– Comment le jugez-vous?

– Par exemple, par la qualité des passes. Les statistiques indiquent 300, 400 ou 500 passes durant un match avec des taux de réussite de 85%. Quand on sait ce qu’exige une bonne passe, c’est un exploit. Depuis les tribunes, tous les espaces sont visibles. Mais sur le terrain, la perspective est très différente, plus complexe à maîtriser. Adresser une passe entre deux joueurs experts dans l’anticipation, avec la force et la précision qui l’amène au bon moment au bon endroit, c’est chaque fois un exploit. Une bonne passe verticale qui amène quelque chose est presque un tir qu’il faut être capable de contrôler. Malheureusement, on ne se rend plus compte de la difficulté. (24 heures)