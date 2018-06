«CR7» nappe d’amertume la fierté des Marocains

Quels sentiments ambigus! Mercredi le Maroc, défait 1-0 par le Portugal, est devenu la première équipe éliminée de cette Coupe du monde 2018. Deux matches, deux défaites par le plus petit des scores. Et pourtant. Dans le stade Luzhniki, à Moscou, les Lions de l’Atlas n’avaient pas qu’une mine de perdants. Certes, la déception était forte, surtout en repensant à ce manque d’efficacité chronique. Mais il y avait aussi de la fierté. Celle d’un groupe qui a bousculé les champions d’Europe 2016, qui ne doivent finalement qu’aux miracles de leur gardien et à un but de Cristiano Ronaldo à l’aube de la partie (5e) le fait de se retrouver en très bonne posture pour décrocher une qualification.

En forme de revanche

Cette fierté marocaine s’est ressentie à travers l’osmose entre la pelouse et les tribunes au terme de la rencontre. Les dizaines de milliers de supporters marocains ont acclamé les leurs. Une ferveur en forme de revanche pour des joueurs régulièrement sous le feu de la critique sur le chemin du Mondial. Mehdi Benatia, capitaine, défenseur, mais également dangereux à plusieurs reprises, n’a d’ailleurs pas mâché ses mots: «Nous avons fait un match de grande qualité. Nous avons montré à ces «guignols» que nous avions beaucoup de cœur.» Son entraîneur, le charismatique Hervé Renard, a abondé en relevant que ses joueurs avaient été «fantastiques».

Le sélectionneur marocain a raison. Son équipe s’est démenée, ne tirant pas moins de seize fois en direction du but portugais, surtout en deuxième période. Mais il y avait toujours soit un dos, soit l’ange gardien Patricio, ou un peu de maladresse, pour permettre aux Portugais de conserver leur avantage obtenu en début de partie, quand Cristiano Ronaldo, courbé, avait repris de la tête un corner tiré en deux temps par Moutinho. Une quatrième réussite dans ce tournoi pour «CR7», bien décidé à porter loin son équipe, comme il l’avait fait il y a deux ans à l’Euro. Reste que, ces éclairs de génie mis à part, il faut bien avouer que ce Portugal a plutôt offert un service minimum.

D’autant que le but portugais a mis du vinaigre dans le thé marocain, provoquant une colère froide du sélectionneur des Lions de l’Atlas. Devant les médias, Hervé Renard est resté calme, même s’il était sur le point d’exploser. En effet, pour lui, il est clair qu’il y avait une faute de Pepe sur le corner qui amène le but: «Je n’ai pas à commenter la qualité des arbitres. On met un homme de base. Et quand il y a une faute grossière sur cet homme de base, il y a coup franc pour le Maroc. Si cet homme de base est empêché de prendre le ballon, alors, comme souvent, il y a Cristiano Ronaldo qui surgit.» Le Français n’en dira pas plus de crainte «d’être sanctionné». Il a toutefois appelé les observateurs à «se forger un jugement objectif». Faute, il y a probablement. Mais qui a commencé? Fernando Santos, le sélectionneur portugais, répond en rejetant la faute sur l’autre: «Pepe n’a fait que se défendre. C’est lui qui subit en premier une irrégularité.» Le débat risque d’être sans fin, malgré des images que l’on se repasse en boucle.

De nouveaux gestes

Ces propos maintiennent avec acuité l’appréciation de l’arbitrage, même secondé par la vidéo, sur la table. En l’état, une chose est sûre: à défaut d’être totalement fiable, la VAR amène de nouveaux gestes sur un terrain. À l’image de Ronaldo, assis par terre seul dans les 16 mètres adverses, dessinant un écran avec ses index, en direction des tribunes. Il faudra s’y faire à défaut de tout comprendre.

Blatter est en Russie, mais reste invisible

Sepp Blatter fut longtemps président de la FIFA. Mais mercredi, dans l’enceinte du stade Luzhniki, le Haut-Valaisan, suspendu par la commission d’éthique pour six ans, n’était publiquement plus rien. Sa présence au match entre le Maroc et le Portugal est restée discrète, voire secrète. Pas un plan télévisé, ni une photo. En l’ignorant publiquement, la FIFA a fait sentir au prédécesseur de Gianni Infantino qu’il ne fait plus partie de la famille. Une manière de relayer aussi le ressentiment suscité par ses actes, y compris chez certains anciens proches qui se sentent toujours trahis. Selon l’agence TASS, le Suisse aurait néanmoins croisé Gianni Infantino, une première depuis l’élection de ce dernier en février 2016. P.O.

