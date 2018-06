Colosse indéboulonnable, l’Allemagne s’écrase en Russie

Quel séisme! Depuis ce mercredi, l’Allemagne n’est plus vraiment l’Allemagne. En étant éliminée au premier tour d’une Coupe du monde, c’est un mythe qui s’effondre. Un géant indéboulonnable qui tombe dans la disgrâce. Le choc est tellement énorme que le champion du monde déchu aura besoin de temps, de beaucoup de temps, pour faire le deuil de son statut.

Le bourreau sur l’échafaud

À Kazan, c’est la «petite» Corée du Sud qui a définitivement mis la Mannschaft à terre, en inscrivant deux buts dans les arrêts de jeu. Dans le même temps, la Suède terrassait le Mexique pour décrocher une qualification méritée. L’Allemagne subissait ainsi la plus grande débâcle de son histoire.

Si le séisme a eu lieu à Kazan, l’onde de choc s’est propagée jusqu’à Moscou, dans les parages du stade du Spartak qui accueillait en soirée le Brésil face à la Serbie (voir ci-dessous). Aussi bien dans les médias que parmi les fans auriverde qui sortaient du métro, c’était la liesse. Quatre ans après, personne n’avait oublié l’humiliation (défaite du Brésil par 7 à 1) vécue en demi-finale du Mondial 2014. Voir le bourreau sur l’échafaud, dans une position encore plus inconfortable, a été vécu comme une vengeance. Les reporters radio l’ont hurlé dans des directs improvisés, dans une allégresse toute brésilienne: «Allemagne, retourne à la maison!».

C’est ce que vont faire Joachim Löw et sa troupe déconfite. Ils comptent prendre l’avion pour Berlin ce jeudi à midi déjà, histoire de fuir une campagne de Russie catastrophique.

Choqué face aux médias

Le match? Insipide, à l’image des deux premiers, face au Mexique (défaite) et à la Suède (victoire dans les dernières secondes). Malgré une composition passablement remaniée – Joachim Löw avait procédé à cinq changements –, la Mannschaft a affiché la même incapacité à secouer un adversaire regroupé en défense. Un jeu sans courage, sans mouvement et sans idée. Si l’on ajoute du déchet technique et une lourdeur certaine, le décor était parfait pour des Sud-Coréens rapides et sans faille dans l’engagement. Mais à vrai dire, tout cela restera anecdotique.

Ce que l’histoire retiendra, c’est un champion du monde décati. Un groupe qui était tellement sûr de lui avant d’arriver en Russie, qu’il en a oublié ce qui faisait sa force: l’individu au service du groupe. Ce Mondial restera aussi celui des cadres, tels que Thomas Müller, Mats Hummels, Manuel Neuer ou Mezut Özil, remis en question, voire poussés vers la retraite. Nul doute que ce dernier, notamment, n’a pas fini de justifier l’affaire de la photo avec le président turc Erdogan qui aurait, malgré les dénégations, perturbé la préparation.

Au terme du match de la honte, Joachim Löw est apparu choqué face aux médias. Jamais, le sélectionneur à succès n’avait imaginé une telle débâcle. Néanmoins, il a reconnu «que son équipe ne méritait pas de se qualifier dans ces conditions.» La tête haute ne cachait pas une certaine «mort psychologique». La suite? Sera-t-il toujours l’homme de la Mannschaft? Joachim Löw se veut implorant, demandant quelques heures pour digérer l’humiliation avant de penser à l’avenir. Il devra d’abord chasser de son esprit la certitude que son Allemagne avait fait tout juste dans la préparation, laisser le cauchemar se matérialiser. Il s’est cependant dit convaincu que l’ex-champion du monde n’allait pas tomber dans les oubliettes du monde du football. «Des jeunes joueurs talentueux arrivent et sont prêts à assurer l’avenir.» Doux mots que personne en Allemagne n’acceptera d’entendre. Car pour l’instant, c’est «Raus!» et rien d’autre. (24 heures)