Grosse frayeur pour l'Arabie saoudite

L'avion transportant l'équipe de l'Arabie saoudite a subi une «défaillance technique» sur un moteur ce lundi avant d'atterrir en toute sécurité à Rostov, a annoncé la Fédération saoudienne, qui a précisé que tous les joueurs étaient sains et saufs. La fédération a ensuite posté des photos des joueurs sortant de leur avion puis arrivant à leur hôtel sans problème.

Une vidéo visible sur Twitter, dont l'authenticité n'a pas pu être vérifiée, montrait des flammes s'échappant d'une des ailes de l'avion. L'équipe saoudienne se rendait à Rostov en prévision de son deuxième match du Mondial 2018 prévu mercredi contre l'Uruguay après sa lourde défaite 5-0 contre la Russie lors du match d'ouverture.

