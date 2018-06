«J’espère que notre match contre la Suisse sera une finale»

Quand on l’a retrouvé dans les entrailles de la splendide Samara Arena, Yeltsin Tejeda affichait dimanche un visage de désolation et l’on peut aisément comprendre pourquoi. Révélation du Mondial brésilien quatre ans plus tôt, le Costa Rica, battu 1-0 par la Serbie, venait de manquer son entrée dans le tournoi, un match que le milieu de terrain du Lausanne-Sport avait de surcroît dû suivre depuis le banc. D’où la double déception, légitime, d’avoir raté un examen de passage. «Ce n’est certes pas le scénario rêvé, a-t-il immédiatement convenu en préambule. L’attente était énorme. On a beaucoup travaillé pour ce premier rendez-vous, déjà décisif, et à l’arrivée, il ne reste rien.»

Il a invité sa femme

La «Sele» a laissé filer sa chance dans le premier quart d’heure déjà en ne convertissant aucune des occasions que ses joueurs s’étaient créées. «Ce même match, en 2014, on ne le perdait pas…» De là à déduire que les Ticos ont égaré ce grain de folie qui les avait caractérisés au Brésil où leur formidable parcours ne s’était arrêté qu’en quart de finale? «Si l’on ne réagit pas immédiatement, les gens vont penser que ce que l’on a fait en 2014 était un heureux accident. On doit relever la tête en signant un exploit contre le Brésil (ndlr: vendredi à Saint-Pétersbourg) afin que le match contre la Suisse ait encore un sens. Il n’y a jamais rien d’impossible, encore moins dans le football et même face au Brésil, que je vois aller au bout (…) On avait à cœur de remercier nos fantastiques supporters qui ont effectué un long et coûteux voyage. Je sais ce que ça représente puisque j’ai invité ma femme. Mais on ne leur a rien donné. On leur doit une revanche.»

«Je sais tout ce que je dois à Lausanne et à la Suisse. J’y suis bien intégré. Cela dépasse le cadre du football»

Contre la Serbie, Tejeda a dû se contenter de chauffer le banc, Ramirez lançant trois remplaçants à vocation plus offensive que la sienne. «C’est frustrant de ne pas pouvoir s’exprimer, encore plus quand l’on perd. On se sent inutile. Sans doute serais-je rentré si l’on avait ouvert le score…» Pour le milieu de terrain de la Pontaise, le Mondial aurait dû lui permettre d’atténuer la déception de la relégation en Challenge League. C’est mal parti. «Je sors d’une saison terrible où j’ai très peu joué et à l’issue de laquelle on a été relégué. J’entendais profiter de la Coupe du monde pour me montrer, mais si je ne joue pas, qui va me voir? Cela dit, j’ai aussi conscience que si je suis ici, c’est grâce à Lausanne.»

La Suisse entre en danse en accrochant le Brésil!

Ce week-end, le No 28 vaudois avait reçu plein de messages de ses coéquipiers ainsi qu’un SMS d’encouragement de Paolo Iglesias, son directeur sportif. «Je sais tout ce que je dois à Lausanne et à la Suisse. J’y suis bien intégré. Cela dépasse le cadre du football.» Faut-il en conclure que l’intéressé honorera sa dernière année de contrat? «Oui, répond-il, je vais sans doute revenir au LS. Un projet de remontée immédiate existe. Je me dois aussi d’être intelligent et de penser à la suite de ma carrière.»

Redistribution des cartes

À 28 ans, Tejeda (47 sélections) a provisoirement d’autres priorités, on imagine lesquelles. Une probable redistribution des cartes au milieu devrait servir ses intérêts. «J’espère être sur le terrain contre le Brésil. Et j’espère encore plus que notre match contre la Suisse sera une finale…»

Passant d’un extrême à l’autre, Tejeda est ainsi. Un quart d’heure lui a suffi pour retrouver une grinta que l’on avait vainement cherchée plus tôt sur la pelouse. (24 heures)