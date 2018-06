Juan Carlos Osorio est passé de paria à génie en 90 minutes

Diego arrive avec sa petite valise et s’attable sur la terrasse du Café de l’Empereur. Mission: café et croissants pour redonner du tonus à un regard trouble et reconnecter quelques neurones. Avant de filer à l’aéroport pour y prendre l’avion direction Rostov, où, comme des milliers de Mexicains, il espère voir l’élan de la formidable victoire contre l’Allemagne (1 à 0 dimanche) se prolonger contre la Corée du Sud. Diego plane encore, profite de sa béatitude. Mais lorsqu’on lui souffle que le coach a fait un miracle, la décharge est immédiate. «Je ne sais pas trop quoi dire», finit-il par admettre, avant de préférer la compagnie de son croissant.

Pas étonnant. Depuis dimanche, à Mexico comme à Moscou, Juan Carlos Osorio, 57 ans, divise comme jamais. Jusqu’à cet exploit, le patron d’El Tri depuis 2015 occupait plutôt le siège de l’homme que l’on déteste. Pas que ses résultats globaux soient fondamentalement mauvais. Mais parce que le Colombien est atypique dans son travail, jusque dans la gestion de l’humiliation.

Rage et déception

Oui, l’humiliation. La vraie, celle qui marque un pays au fer rouge. Pour Osorio, c’était en 2016. En quart de finale de la Copa América, le Mexique s’était fait démolir comme jamais, sept à zéro, par le Chili. Le genre de déroute dont un sélectionneur ne se relève pas. Lui joue alors la motion de confiance devant son équipe, proposant de partir sur-le-champ si les joueurs le souhaitent. Les joueurs l’ont suivi, puis la fédération, provoquant rage et déception chez les supporters.

Depuis lors, la sélection mexicaine a refait surface jusqu’à obtenir son billet pour la Russie. Mais les critiques n’ont pas cessé. Entraîneur atypique, Osorio est considéré par beaucoup – avec en première ligne la légende nationale Hugo Sanchez – comme un «bricoleur». Un de ces gars qui n’ont de cesse d’explorer, expérimenter, quitte à sortir des sentiers battus. Mais comment pourrait-il en être autrement pour un homme qui s’est forgé un destin loin des filières classiques? Il a étudié la science du sport aux États-Unis, a tondu des pelouses et fait la plonge dans des restaurants à New York, lorsque son visa a expiré. Mais toujours, il a respiré pour le football, jusqu’à l’obsession. Sa trajectoire, qui le conduira des États-Unis en Angleterre, puis en Amérique du Sud, l’a amené à savoir se débrouiller seul, écoutant ses instincts ancrés sur un socle scientifique. D’où son surnom, le «Professeur», teinté d’admiration pour les uns, de dédain pour les autres.

Un torrent de fierté

L’un des reproches les plus récurrents? La rotation qu’il impose aux joueurs de son contingent. Une méthode dont était également adepte l’ancien coach de Liverpool Gérard Houiller, l’un de ses modèles. Même à l’intérieur de sa sélection, ses décisions semblent avoir provoqué des grincements de dents.

Ou plutôt «semblait». Car depuis deux jours, Osorio n’est plus vraiment le bouc émissaire tout désigné en cas de débâcle. Son CV de natif colombien ayant étudié le football aux États-Unis n’est plus une tare irrémédiable. Car cette victoire d’El Tri contre les champions du monde, c’est un torrent de fierté qui trouve sa source dans «six mois de travail» acharné. Un plan méticuleux avoué après l’exploit, entre deux compliments des médias. Que dire lorsque l’on vous qualifie de meilleur entraîneur du monde? Sourire, remercier et, en bon professeur, expliquer. Qu’il a fallu changer les acteurs en raison des blessures. Qu’il avait choisi de placer Hirving Lozano, le buteur, sur le flanc gauche «car c’était le plus rapide de tous», etc.

En 90 minutes, Juan Carlos Osorio, qui quittera son poste au terme de ce Mondial, a changé de statut, brouillé les certitudes et offert une ambition à son groupe et à un pays. Un état d’esprit résumé en une phrase par le gardien Guillermo Ochoa, héros de la bataille de Moscou: «Plus personne ne peut nous empêcher de rêver.» C’est exactement ce que pensait Diego, son bout de croissant dans la bouche.

