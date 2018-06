L'Allemagne éliminée du Mondial !

Il n'est pas exagéré de parler de catastrophe pour le football allemand, cette machine de guerre toujours capable de se transcender pour la Coupe du monde. Mais ça, c'était avant l'édition 2018, durant laquelle les quadruples champions du monde ont été très loin de leurs prédécesseurs. Du coup, le cataclysme n'est pas si surprenant au vu du niveau des Allemands en Russie. Et il confirme encore une fois la difficulté des équipes tenantes du titre - la Mannschaft avait été sacrée en 2014 au Brésil - à se remobiliser pour l'édition suivante. Avant l'Allemagne, la France (en 2002), l'Italie (2010) et l'Espagne (2014) avaient également calé dès la phase de groupes, quatre ans après avoir atteint le zénith du football mondial !

Domination stérile

Il aurait pourtant suffi aux Allemands de s'imposer mercredi à Kazan contre la Corée du Sud, sachant que la Suède a corrigé le Mexique dans le même temps. Mais la Mannschaft en a été incapable. Elle a exercé une domination souvent stérile, la faute à des actions «téléphonées» et à un manque de tranchant, à l'image du fantomatique Özil, à qui Joachim Löw avait pourtant choisi de redonner les clefs du jeu.

Poussant tant et plus, l'Allemagne s'est certes procuré quelques «balles de match», comme sur cette tête ratée de Hummels à la 87e minute. Sauvés sur le fil face à la Suède par un coup franc miraculeux de Kroos (2-1), les Allemands n'ont pas connu la même réussite contre la Corée du Sud. Ils ont même bu le calice jusqu'à la lie, lorsque les Coréens ont inscrit deux buts dans les arrêts de jeu par Kim et Son.

La Suède avec panache

Dans le même temps, à Ekaterinbourg, la Suède a nettement dominé le Mexique. Après plusieurs occasions nettes en première mi-temps - et un bras suspect de Chicharito qui aurait pu valoir un penalty -, les Scandinaves ont trouvé la faille juste après la pause. C'est le défenseur Augustinsson qui, d'une reprise du gauche, a mis les Scandinaves sur la voie des huitièmes de finale. Le chemin qui s'est encore dégagé à l'heure de jeu, lorsque le capitaine Grandqvist a transformé un penalty, puis quand Alvarez a trompé son propre gardien.

Même si le Mexique poursuit l'aventure, cette nette défaite fait tache. Et d'autant plus qu'El Tri avait suscité de sérieux espoirs chez ses supporters après sa victoire en ouverture de tournoi contre l'Allemagne. Il s'agira désormais de se reprendre pour les huitièmes de finale, que les Mexicains disputeront lundi à Samara. Les Suédois seront, eux, à l'oeuvre le lendemain à St-Pétersbourg.

Pour mémoire, si la Suisse fait le job mercredi soir contre le Costa Rica, elle affrontera l'une de ses deux formations. De quoi lui offrir, quel que soit son adversaire, un huitième de finale largement dans ses cordes. (ATS/nxp)