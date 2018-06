L'Egypte, sans Salah, battue par l'Uruguay

L'Uruguay a dû attendre la 90e pour briser la résistance de l'Egypte à Iekaterinbourg dans le groupe A de la Coupe du monde en Russie. Le défenseur Gimenez a marqué de la tête juste avant la fin.

Le succès de la Céleste ne doit cependant rien au hasard. Les Sud-Américains avaient été les plus dangereux jusque-là. Peu en réussite, Luis Suarez avait gâché trois occasions (24e/46e/73e). Cavani avait quant à lui forcé El Shenawy à un superbe arrêt (83e) avant d'expédier un coup franc sur le poteau (88e).

Le réputé duo d'attaque uruguayen, auteur de 93 buts en sélection (51 pour Suarez, 42 pour Cavani) étant muselé, l'équipe d'Oscar Tabarez a trouvé son salut grâce à un défenseur central. Gimenez est venu placer une tête victorieuse qui n'était pas sans rappeler celles que réussit souvent son compère Diego Godin, tant avec l'Uruguay que sous le maillot de l'Atletico Madrid.

La diversion de Cuper

Les Egyptiens, finalement sans Salah, ont bien défendu et perturbé la jouerie adverse: un point n'aurait pas été volé, même s'ils ont manqué de poids en attaque. Outre l'impeccable gardien, le capitaine Fathi s'est illustré du côté des Pharaons. L'ancien Bâlois Elneny a aussi fait un match solide devant sa défense. L'issue est cruelle pour les Egyptiens.

Les déclarations d'Hector Cuper la veille n'étaient donc qu'une diversion: Mohamed Salah, qu'il annonçait partant presque à 100%, n'a pas quitté le banc des remplaçants. La star de Liverpool espère fouler la pelouse lors du prochain match, le 19 juin contre la Russie.

