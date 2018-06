L’arme secrète des Russes

Tenter de lire la presse russe est un exercice qui demande de la patience et un peu d’aide. Mais quand un secret est dévoilé, l’effort en vaut la chandelle. Ainsi en va-t-il pour cette révélation du quotidien «Moskovskiy Komsomolets».

Depuis le début de ce Mondial, la sélection russe a bien une arme secrète, mais elle n’a rien à voir avec un quelconque dopage institutionnel. Non, celle-ci porte le nom de Ramzan Kadirov, l’homme fort de la Tchétchénie. Pour le journaliste, si la Sbornaya veut battre le Portugal en 8es, le plan est simple: il faut envoyer Cristiano Ronaldo à Grozny durant quelques heures. Il en veut pour preuve la façon dont le dictateur a réussi à rendre inoffensif Mohamed Salah. L’Égypte avait choisi la capitale tchétchène pour camp de base. Pour leur religion musulmane commune et pour les conditions d’entraînement. Mais selon le quotidien, les Égyptiens sont surtout tombés dans un piège.

Car le dictateur barbu ne les a pas lâchés. Il a marqué Salah à la culotte, plus efficacement encore que Sergio Ramos. Visites incessantes, séances photos, jusqu’à l’inviter à un dîner improvisé pour fêter le 26e anniversaire de la star qui a reçu à cette occasion un gâteau géant décoré d’un soulier de foot en or. Ainsi qu’un autre cadeau d’une valeur incommensurable: le très couru titre de citoyen d’honneur de la République tchétchène. Sous couvert de l’hospitalité caucasienne, Ramzan Kadirov a fait du capitaine égyptien son jouet favori du moment. Après tout cela, Salah n’était plus vraiment Salah. Alors pourquoi ne pas répéter le plan avec Cristiano Ronaldo?

Si l’on en avait l’occasion, on informerait volontiers notre confrère qu’il existe une solution plus simple qui éviterait d’envoyer Ronaldo à Grozny. Par expérience, nous savons, en Suisse, que Kadirov dispose d’un service à domicile des plus efficaces en matière de destruction footballistique. Un coup de fil à Bulat Chagaev et c’est réglé. Les Neuchâtelois viennent à peine de digérer son passage. Mais cinq ans après, ils ne sont pas près d’oublier l’émissaire du dictateur. (24 heures)