L'hommage original du métro parisien aux Bleus

Depuis dimanche soir, les scènes de liesse sont légion en France après le sacre des Bleus en Russie. La Régie autonome des transports parisiens (RATP) a décidé de surfer sur cette deuxième étoile historique en renommant six stations de métro en hommage à ses héros.

Lundi matin, ceux qui partaient au travail ou qui rentraient de soirée ont pu constater que la station Avron avait pris le nom de «Nous Avron Gagné». Toujours sur la ligne 2, Charles de Gaulle - Etoile s'est transformé en «On a 2 Étoiles» et Victor Hugo s'est mué en «Victor Hugo Lloris». Sur les lignes 6 et 14, Bercy s'appelle désormais «Bercy les Bleus», tandis que Didier Deschamps a eu droit à un double hommage: sur la ligne 12, Notre-Dame des Champs a pris le nom de «Notre Didier Deschamps» et Champs-Elysées - Clémenceau sur la ligne 13 a été rebaptisé «Deschamps Elysées - Clémenceau».

Ces six nominations exceptionnelles représentent «autant de clins d’oeil aux champions du monde français», explique la RATP. C'est aussi «à bord d’un bus électrique Open Tour Paris, filiale de sightseeing du groupe RATP, entièrement pelliculé pour l’occasion, que les membres de l’équipe de France salueront les supporters entre la Place de l’Etoile et le Palais de l’Elysée», ajoute la Régie.

Les Bleus descendront les Champs-Elysées vers 17 heures, avant d'être reçus par le président de la République Emmanuel Macron au palais de l'Elysée.

Notre façon à nous de leur dire merci ????????. L’opération #tousenBleu sur le réseau #RATP c’est aujourd’hui !Venez découvrir nos stations ???? #ChampionsDuMonde pic.twitter.com/3spMFeX8A8 — Anaïs Lançon (@anaislancon) 16 juillet 2018

(jsa/afp/nxp)