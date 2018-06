Carton plein pour la Belgique en Russie

La Belgique a enchaîné avec un troisième succès consécutif pour finir en tête du groupe G de la Coupe du monde. A Kaliningrad, les Diables Rouges ont battu l'Angleterre 1-0. Les deux équipes, déjà certaines de leur qualification, avaient été beaucoup remaniées. Le seul but d'une rencontre proche d'un match amical a été inscrit de belle manière par Januzaj (51e). En 8es de finale, la Belgique affrontera le Japon, alors que les Anglais se mesureront à la Colombie.

L'équation avait sur le papier le mérite de la simplicité à l'heure du coup d'envoi. Finir en tête du groupe équivalait à affronter le Japon en 8e de finale, alors que la deuxième place était synonyme d'un match contre la Colombie. Mais ensuite, la suite du parcours devenait plus compliquée avec la perspective d'un affrontement potentiel contre le Brésil en quart de finale pour le vainqueur du groupe. De quoi donc ne pas trop savoir s'il fallait absolument viser la première place...

Des équipes B

To change or not to change, telle était aussi la question pour les deux sélectionneurs. Et ils ont choisi de procéder à de multiples rocades dans leur onze de base: huit pour Gareth Southgate, et même neuf pour Roberto Martinez! C'est dire qu'il y avait un petit côté d'Angleterre B contre Belgique B sur la pelouse de Kaliningrad.

Dans cette configuration, il ne fallait donc pas s'attendre à un affrontement renversant d'intensité et d'émotions. Les deux équipes ont évolué avec sérieux, mais sans afficher un immense désir d'aller arracher la victoire. Les occasions de but ont dès lors été rares. La Belgique s'est montrée dangereuse trois fois en première mi-temps, et Cahill a notamment sauvé sur sa ligne (10e). Les Anglais, eux, sont restés inoffensifs. Il a fallu l'exploit individuel de Januzaj pour enfin assister à une action de classe, et donc à un but.

Armes sur banc

On ne peut pas dire que l'Angleterre a tout donné pour revenir. Ses meilleures armes sont restées sur le banc. Tout un signe. Une fois, une seule fois, la défense belge a eu chaud: une déviation de Vardy a permis à Rashford d'arriver seul face à Courtois, mais l'attaquant de Manchester United a échoué (66e). Un Harry Kane aurait sans doute été mieux inspiré dans une telle situation...

Les Belges sont passés plus près du 2-0 que leurs adversaires de l'égalisation. En fin de rencontre, Pickford a sauvé sur une frappe de Mertens, avant que Fellaini ne tire dans le petit filet.

(ats/nxp)