La Belgique s’éclate dans le moule d’un champion

Samedi, tout en douceur, les Belges se sont permis une danse du ventre qui a étourdi, puis assommé la Tunisie. Des gestes magiques, un jeu varié, des individualités visiblement heureuses d’être là, ensemble, ont mitonné une victoire 5-2 presque flatteuse pour les Nord-Africains.

Emmenée par les dribbles d’Eden Hazard et Dries Mertens, la puissance et l’obsession du but de Romelu Lukaku ou la classe de Kevin De Bruyne, la Belgique dispose d’une génération vraiment exceptionnelle, qui la place dans le groupe des favoris de ce Mondial. Comme en 2014 au Brésil, d’ailleurs. Sauf qu’en Russie, il y a quelque chose de différent. La Belgique est consciente de ses capacités, mais elle ne le claironne plus. Même les suiveurs cultivent la discrétion. Tous se souviennent qu’ils avaient rêvé si fort de gloire mondiale au Brésil que seuls les draps, mouillés de larmes, s’en souviennent.

Donc, pas de forfanterie. Dans le clan belge, on vit au jour le jour, conscients que rien n’est parfait, mais que les victoires permettent d’avancer. Face à la Tunisie, les hommes de Roberto Martinez ont pu cerner où se trouvait leur réel point faible. Et l’avantage est qu’ils n’auront pas à analyser des dizaines de vidéos. Ils n’auront qu’à se regarder dans le miroir.

Trop d'assurance

En effet, à ce stade, les vrais ennemis des Belges sont les Diables rouges eux-mêmes. Quand, tellement supérieurs, ils tombent dans la facilité, tentant la passe de trop avant le but, rigolant après une action ratée, ou têtes en l’air en défense sur des actions anodines qui coûtent une ou l’autre désillusion évitable au gardien Thibaut Courtois.

Néanmoins, le groupe vit bien. Très bien, même. Les gamins de 2014 ont pris du tonneau, modelant leurs egos, avec un coach qui a changé. Espagnol, il ne communique qu’en anglais, mais ses joueurs reçoivent les messages 5 sur 5, y compris durant le match sur le bord du terrain. De plus, Roberto Martinez a comme adjoint Thierry Henry qui, d’après Axel Witsel, milieu de terrain aux déplacements stratégiques, a trouvé les oreilles des joueurs offensifs. Un choix des plus pertinents, car il fallait bien une personnalité de ce calibre pour obtenir le respect des stars.

Avec six points et huit buts marqués en deux matches, la Belgique peut préparer les huitièmes de finale dans la sérénité. Mais elle veut le faire avec modestie, même si, samedi, le Roi des Belges et une délégation gouvernementale avaient fait le déplacement de Moscou. Preuve que l’on se prépare au meilleur. (24 heures)