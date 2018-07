La Russie élimine l'Espagne aux tirs au but!

Incroyable Igor Akinfeev. Dans un stade Loujniki en fusion, le gardien de la Russie s’est envolé deux fois devant sa ligne pour arrêter les tirs des Espagnols Koke et Iago Aspas et envoyer tout un peuple en quart de finale de la Coupe du monde, en éliminant l'Espagne 4 tirs au but à 3 dimanche à Moscou. Le pays hôte affrontera le gagnant de la rencontre entre la Croatie et le Danemark.

Développement suit. (nxp)