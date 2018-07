La «Sbornaïa» suscite euphorie et fierté en Russie

«Fantastique!» Cinq jours après, les médias moscovites rivalisent toujours de superlatifs. Le succès de la Sbornaïa, dimanche, contre l’Espagne a plongé la Russie dans l’euphorie. «Son» Mondial de football, loué pour la parfaite organisation, et le parcours de l’équipe nationale, aussi glorieux qu’inattendu, ont boosté un pays qui, menacé de stagnation économique, se sentait isolé. L’impopulaire réforme de la retraite, lancée par le gouvernement le jour du match d’ouverture et de la première victoire des footballeurs russes, a certes déclenché une vague de protestations, mais les médias ne parlent plus que d’Igor Akinfeev, gardien devenu héros depuis ses arrêts face à l’Espagne, et… du quart de finale, samedi contre la Croatie.

«Franchement, je n’attendais pas grand-chose de ce Mondial. Mais nous allons de surprise en surprise!» s’enthousiasme Anton, trentenaire type de la nouvelle classe moyenne de Moscou. «On surfe sur une vague de joie et on rêve de finale», confie ce cadre IT qui, souvent en voyage d’affaires à travers l’Europe, compare cette euphorie russe à ce qu’avait connu la France en 1998. «Un succès historique dont nos enfants se souviendront!» prédisait dès dimanche soir Ana, une grand-mère prise dans la fièvre du football alors qu’autour d’elle la foule scandait «Rossia, Rossia…» et chantait «Kalinka» ou «Katiousha», deux des chansons russes les plus populaires.

«Ce 1er juillet, date de la victoire contre l’Espagne, doit devenir jour férié, car il a plus de signification pour les Russes que d’autres dates de célébrations officielles»

De la tête aux pieds, jusqu’au bout des ongles pour les plus élégantes comme sur la crête punk pour les plus excentriques, les supporteurs russes se couvrent, depuis, de fierté nationale et des couleurs blanc, bleu, rouge du drapeau. Une authentique explosion de joie populaire, loin des mises en scène patriotiques orchestrées par le Kremlin lors des quatre ans de propagande nationaliste depuis l’annexion de la Crimée. «Ce 1er juillet, date de la victoire contre l’Espagne, doit devenir jour férié, car il a plus de signification pour les Russes que d’autres dates de célébrations officielles», affirme avec sérieux Iourii Petrov, historien réputé et fan de ballon rond. «On sent que notre succès soude le pays, lui donne confiance et fierté: la Russie fait partie des meilleurs et le reste du monde le reconnaît», se réjouit-il.

La célébration sportive prend ainsi des accents politiques. «On a tellement cherché à nous humilier, nous, la Russie, ces derniers temps. Ce triomphe fait du bien», insiste Elena, supportrice parmi d’autres. Allusion aux récentes crises géopolitiques qui, aux yeux du Kremlin et selon sa propagande, sont autant de complots occidentaux contre Moscou. «Vos médias trouveront toujours quelque chose contre nous: Crimée, Syrie ou dopage…» confiait déjà un supporteur avant la rencontre contre l’Espagne.

Depuis cette qualification pour les quarts de finale, personne ne parle plus des articles de la presse européenne qui, s’interrogeant sur l’étonnante vélocité des footballeurs russes, avait réveillé les vieilles suspicions de dopage. «Aujourd’hui, c’est la victoire de notre football!» chante au contraire la foule. (24 heures)