La «comédie» de Neymar est «une honte»

«C'est une honte pour le football», s'est plaint le sélectionneur du Mexique Juan Carlos Osorio, sans nommer Neymar, mais l'accusant clairement de jouer la «comédie», après l'élimination de son équipe contre le Brésil (2-0) en 8e de finale du Mondial 2018, lundi à Samara.

«Nous avons perdu beaucoup de temps de jeu à cause d'un seul joueur, à cause de l'arbitrage qui a trop souvent arrêté le jeu pour trop de fausses fautes, par exemple quatre minutes à un moment, c'est un mauvais exemple pour le monde et tous les enfants qui regardent le match», a dit le technicien d'origine colombienne.

Nouvelle règle à instaurer au + vite. À chaque fois qu’un joueur blessé provoque l’interruption du jeu, obligation d’attendre 5 min. avant de revenir. S’il a vraiment mal, il en aura besoin pour se faire soigner. Sinon, on arrêtera ce cirque qui pourrit toutes les fins de match. — David Lemos (@davidlemos) 2 juillet 2018

«C'est un sport d'hommes»

Il a pointé cette action de la seconde période où Miguel Layun a touché la cheville droite de Neymar avec ses crampons, un geste non sanctionné par l'arbitre mais critiquable. La star brésilienne a alors hurlé de douleur en se roulant par terre. «C'est un sport d'hommes, il ne devrait pas y avoir autant de comédie, ça a eu un impact sur notre jeu, mes joueurs se sont énervés», a poursuivi Osorio.

Fuera de la exageración de Neymar, sí es verdad que Layún lo pisa y era mínimo amarilla. #Rusia2018 pic.twitter.com/VvND8eJki7 — David (@ElWaynezowski) 2 juillet 2018

Interrogé par une journaliste brésilienne pour savoir s'il était juste de blâmer Neymar pour le geste de Layun, le coach a répondu: «Je respecte votre opinion». Et quand il lui a été demandé s'il visait bel et bien Neymar et pourquoi il ne le citait pas, Osorio a répondu: «Vous l'avez mentionné, pas moi, c'est votre interprétation, je ne l'ai pas mentionné lui».

(afp/jsa/nxp)