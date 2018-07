Le Brésil était trop fort pour le Mexique

A Samara, le Mexique n’a pas brisé la malédiction lundi. Pour la septième fois d’affilée en Coupe du monde, soit depuis 1994, la «El Tri» a été boutée en dehors de la compétition au stade des huitièmes de finale. Cette fois, c’est le Brésil qui a joué le rôle du bourreau grâce en partie à un Neymar décisif – buteur après la pause et passeur décisif en fin de match pour Firmino. La Seleçao défiera vendredi en quart de finale le vainqueur de la rencontre entre la Belgique et le Japon, qui aura lieu ce soir.

Le #Mex sorti en huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la 7e fois de suite. Record.



1994 : Bulgarie (1-1, tab)

1998 : Allemagne (1-2)

2002 : Etats-Unis (0-2)

2006 : Argentine (1-2)

2010 : Argentine (1-3)

2014 : Pays-Bas (1-2)

2018 : Brésil (0-2)#CM2018 — Maxime Dupuis (@maximedupuis) 2 juillet 2018

Poussif pendant les quinze premières minutes - à l'image de ses défenseurs, le Brésil a laissé passer l'orage avant de reprendre peu à peu le contrôle du jeu. Fort logiquement, les hommes de Tite ouvraient le score grâce à Neymar (51e) suite à un raid solitaire du tonnerre de Willian, qui a été étincelant sur le front de l'attaque. Et sans un Ochoa des grands jours dans sa cage, l'addition aurait même pu être plus lourde pour le Mexique, qui s'inclinait finalement 2-0 dans les dernières minutes. Neymar à la passe et Firmino à la finition, réussissaient la copie conforme du premier goal.

A Samara (Samara Arena): le Brésil bat Mexique 2 à 0 (0-0).

Spectateurs: 41'970. Arbitre: G. Rocchi (ITA). Buts: Brésil: Neymar (51e), Firmino (88e). Avertissements: Brésil: Filipe Luis (43e), Casemiro (59e) Mexique: Alvarez (38e), Herrera (55e), Salcedo (77e), Guardado (92e).

Brésil: Alisson - Fagner, T. Silva (cap), Miranda, Filipe Luis - Paulinho (Fernandinho 80e), Casemiro, Coutinho (Firmino 86e) - Willian (Marquinhos 91e), Jesus, Neymar. Sélectionneur: Tite.

Mexique: Ochoa - Alvarez (Dos Santos 55e), Salcedo, Ayala, Gallardo - Herrera, Marquez (cap) (Layun 46e) - Guardado, Vela, J. Hernandez (Jimenez 60e), Lozano. Sélectionneur: Juan Carlos Osorio.

(nxp)