Le Mexique brûle une décevante Allemagne

Vladimir Poutine souhaitait un mélange des cultures pour ses ouailles? Dans la nuit de dimanche à lundi, il a été servi. Les supporters mexicains ont mis le feu à Moscou, montrant par la voix, le chant, les couleurs, le jonglage de chapeaux et le geste du coude comment on se doit de célébrer dignement un exploit. Par dizaines de milliers, ils ont mis le feu à la capitale russe. Pour rendre hommage à une «équipe de gars héroïques», qui ont fait du 17 juin une deuxième fête nationale.

«C’est un tremblement de terre», répète ce supporter hébété au dernier rang du stade Luzhniki quelques minutes après la fin du match. Les pieds collés au sol, il fixe la pelouse en contrebas, comme pour en graver chaque brin d’herbe. Oui, dimanche, c’est bien un tremblement de terre que le football a vécu avec cette victoire par un but à zéro du Mexique face à l’Allemagne. Jamais la Mannschaft n’avait connu une telle désillusion dans un premier match de tournoi international depuis que Joachim Löw en a pris les commandes en 2006.

Et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Les Allemands ont pressé jusque dans les derniers instants pour tenter d’obtenir une égalisation. Mais l’impression est qu’ils auraient pu s’escrimer à jouer durant trois jours, ils n’y seraient jamais arrivés. Un vrai camouflet qui s’est traduit par deux cartons jaunes de rageurs en fin de partie, Thomas Müller ou Mats Hummels - les cadres - avouant leur frustration à la face du monde.

À l’inverse, les hommes du Colombien Juan Carlos Osorio ont grappillé de la confiance à chaque échec germanique et ils furent nombreux avec 25 tentatives avortées. Bien que secoués, ils ont rendu coup pour coup ou presque, profitant des boulevards accordés par leurs adversaires multipliant les pertes de balle. Et à ce jeu-là, les Mexicains sont plutôt doués, à l’image de Hirving Lozano, élu homme du match, et de Javier Hernandez, alias Chicharito. C’est d’ailleurs ce duo qui a mis le feu au stade, profitant d’une perte de balle de Khedira en phase offensive. Une projection foudroyante vers l’avant, trois passes et un crochet ont permis à Lozano, à la 35e minute, de mettre Manuel Neuer à genoux. Ce scénario inattendu aurait même pu se répéter à plusieurs reprises, si les flèches aztèques avaient été un peu plus précises au moment de la dernière passe, indiquant que jamais cette équipe du Mexique n’a renoncé à enfoncer le clou. Une attitude admirable dont beaucoup pourraient s’inspirer.

Le Mexicain est un héros

Intense, la partie l’a été sur le terrain, mais également dans des gradins oscillant entre la joie et l’anxiété. C’est fou ce qu’un temple rassemblant 78 011 personnes peut être impressionnant quand il retient son souffle. Quand les silences subits sont interrompus par 150 000 poumons qui se relâchent dans un seul souffle. Les poils se dressent sur les avant-bras, les frissons courent le long de l’échine, les larmes perlent au coin des paupières.

Avant de couler avec bonheur. Car oui, dimanche, aucun supporter mexicain ne s’est caché derrière son chapeau. Personne n’a cherché à cacher les petites traces laissées par les gouttelettes – il n’y avait pas que de la bière – sur leur maillot vert. Désormais, à Moscou, le Mexicain est un héros, non seulement capable de battre le champion du monde en titre, mais aussi de transmettre sa joie de vivre avec la bénédiction du président. Un vrai tremblement de terre, on vous dit. (24 heures)