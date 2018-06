Le Mexique renverse l'Allemagne!

La Coupe du monde tient son premier coup de théâtre: un excellent Mexique a eu le scalp de l'Allemagne championne du monde (1-0), dans un feu d'artifice enthousiasmant. La Mannschaft, si sereine d'accoutumée, avait pourtant remporté son premier match du Mondial lors des sept dernières éditions !

Il faut espérer que l'entrée du stade Luzhniki a été interdite aux cardiaques dimanche, tant le match a été débridé. Récit de la première période: sauvetage de Boateng devant Lozano (1re), tir trop croisé de Werner (3e), tir de Herrera mais intervention de Neuer (10e), tête de Moreno et encore Neuer (14e), Chicharito tergiverse dans la surface allemande et galvaude une position favorable (18e), tir de Werner mais intervention d'Ochoa (20e), et puis Kroos et encore Ochoa (22e), frappe de Layún sur Neuer (29e), ce même Layún trop court sur une belle ouverture (35e), coup franc de Kroos sur la transversale (39e), tir non cadré de peu par Vela (45e)... Ouf, on reprend son souffle!

Surtout qu'il manque l'essentiel dans cette énumération: l'ouverture du score, à la 35e, signée Lozano. Le virevoltant ailier du PSV Eindhoven a effacé Kimmich pour, enfin, tromper Neuer au terme d'une action qui doit beaucoup à Chicharito. Stupéfaction à Moscou, mais belle récompense pour des Mexicains qui ont non seulement fait jeu égal avec les Allemands mais qui sont, en plus, sortis vainqueurs d'un combat que la Mannschaft affectionne particulièrement, celui de l'intensité.

Doutes fondés

El Tri, s'il parvient à maintenir le même niveau athlétique et technique, a clairement les moyens de réaliser un beau tournoi. Et de peut-être franchir, enfin, la marche des 8es de finale sur laquelle il a buté lors des six dernières éditions.

L'Allemagne, au contraire, a tout sauf balayé les doutes qui avaient commencé de poindre durant la préparation, avec une défaite 2-1 en Autriche et une petite victoire 2-1 contre l'Arabie saoudite. Les champions du monde ont ronronné, manquant de puissance ou de précision dans la zone de vérité (splendide - mais au-dessus - retourné de Kimmich à la 65e, volée juste à côté de Brandt à la 89e), là où se font les différences. Là où a campé Neuer dans la dernière minute pour tenter d'égaliser...

Cartes rebattues

Le dispositif défensif de Joachim Löw a en outre montré de très inhabituels signes de fébrilité et, sans le savoir-faire des Hummels, Kimmich et Boateng, le Mexique aurait probablement marqué plus que cela. Les futurs adversaires de la Mannschaft ont vraisemblablement noté l'évidence: en cherchant à jouer long et à trouver directement leur homme le plus en pointe, les Mexicains se sont retrouvés à plusieurs reprises en situation de un-contre-un, voire même en supériorité numérique à 25 mètres des buts allemands.

Ce résultat - la première défaite de l'Allemagne contre un pays de la CONCACAF dans l'histoire de la Coupe du monde!- rebat complètement les cartes dans ce groupe F, alors que la Suède et la Corée du Sud s'affronteront lundi. Pour rappel, la route des équipes de cette poule croisera celle des nations du groupe de la Suisse en 8e de finale.

