Le Sénégal réussit son entrée

Ils étaient les derniers espoirs de leur continent, les Sénégalais n'ont pas déçu. Face à une équipe polonaise brouillonne et sans génie, les hommes d'Aliou Cissé ont réussi ce que ni le Maroc, ni la Tunisie, ni l'Egypte, ni le Nigeria n'ont été capables de faire: gagner leur premier match.

Malchance et maladresse ont causé la faillite des joueurs d'Adam Nawalka. La première s'est manifestée sur l'ouverture du score africaine à la 37e. Bien servi par Sadio Mané, Idrissa Gueye s'est essayé à une frappe des vingt mètres. Mais celle-ci a trouvé le défenseur Thiago Cionek sur son chemin et le ballon a pris le portier Szczesny à contre-pied. La maladresse, c'est la remise catastrophique de Grzegorz Krychowiak à la 61e. Sur une longue balle en cloche, Mbaye Niang a pu brûler la politesse au dernier défenseur polonais avant de dribbler Szczesny, venu à sa rencontre. L'ancien attaquant de l'AC Milan n'a ensuite eu plus qu'à pousser le ballon dans le but vide.

Cette Pologne qui avait privé la Suisse d'un quart de finale lors du dernier Euro aux tirs au but n'a pas fait honneur à son statut. Bien pauvre dans le jeu et trop souvent pris de vitesse par des Sénégalais ultra énergiques, les Polonais seront déjà sous pression pour leur prochain match (dimanche 24 juin à 20h) face à la Colombie, dans une partie qui verra certainement le perdant dire adieu aux huitièmes de finale.

Sorti à la mi-temps, Jakub Blaszczykowski a semblé diminué physiquement. Et le Napolitain Arkadiusz Milik n'a pas eu le rendement escompté. Par conséquent, le capitaine Robert Lewandowski a eu de la peine à se dépêtrer du marquage sénégalais. Hormis un joli coup franc à la 51e, bien repoussé par Khadim N'Diaye, l'attaquant du Bayern a été à l'image de son équipe. Et malgré la réduction du score chanceuse de Krychowiak à la 86e, la Pologne ne méritait pas davantage. (nxp)