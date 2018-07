Le miracle belge de Rostov

Cette Coupe du monde est renversante. Après Portugal - Espagne (3-3), Suisse - Serbie (2-1), Allemagne - Suède (2-1) ou France - Argentine (4-3) pour ne citer qu’eux - car j'en oublie sûrement, le Mondial a accouché d’un nouveau match à sensations fortes lundi soir à Rostov. Au terme d’un thriller enivrant, la Belgique a réussi une «remontada» pour terrasser le Japon à la dernière seconde (3-2). Les Diables Rouges retrouveront le Brésil vendredi à Kazan.

This tournament is the best I’ve ever seen. This country ???????? has risen to the occasion!! Come and enjoy it if you can ??