Le sélectionneur suédois fustige les célébrations allemandes

«Ça m'a vraiment agacé et mis en colère»: le sélectionneur suédois Janne Andersson n'a pas apprécié que les joueurs allemands soient venus fêter leur victoire, «en courant dans notre direction, en faisant des gestes sous notre nez».

«Il y avait beaucoup de gens sur notre banc qui étaient vraiment agacés, on s'est battus pendant 95 minutes (but allemand marqué à la 90e+5) et quand le coup de sifflet final est donné, vous vous serrez la main et vous partez, j'étais vraiment très en colère», a-t-il ajouté.

«Ça ne se fait pas: vous vous congratulez ensemble et vous laissez l'adversaire à sa tristesse, vous ne réagissez pas comme ça, aussi fort, fin de la discussion», a-t-il conclu. (AFP/nxp)