Malgré de nombreux passages à vide défensifs, le Brésil assure

Victoire et première place du groupe devant la Suisse! Mercredi au stade de Spartak, le Brésil a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale – il affrontera le Mexique – en venant à bout de la Serbie. Deux à zéro, un score net qui ne reflète toutefois pas les passages à vide défensifs brésiliens. Ceux-ci ont été particulièrement nombreux en début de deuxième période. Mais par chance, maladresse adverse ou fulgurances du gardien Alisson Becker, les hommes d’Adenor Tite s’en sont sortis indemnes. Il a fallu que Thiago Silva, à la 68e minute, propulse le ballon de la tête dans la cage de Stojkovic sur un corner de Neymar pour que les hommes de Mladen Krstajic ne s’éteignent vraiment.

La première mi-temps avait vu le Brésil prendre l’avantage sur une lumineuse ouverture de Coutinho. Esseulé dans le rond central, le milieu a déposé le ballon dans la course entre les défenseurs centraux serbes de Paulinho, qui d’un lobe donnait l’avantage au Brésil. Dans le match à distance livré à la Suisse pour la première place du groupe, la bande à Neymar reprenait l’avantage seulement trois minutes après que Dzemaili avait ouvert le score contre le Costa Rica.

Ce but brésilien mis à part, la partie était assez équilibrée, mais sans déchaîner les passions. Opposition de styles de jeu et d’efficacité. Alors que les Serbes privilégiaient les longues ouvertures en direction de Mitrovic, dans l’espoir de récupérer les rebonds, le Brésil faisait du «Brésil». De la technique, une maîtrise de la balle inimitable, trop souvent inefficace, et un Neymar participant à sa leçon de gym au sol, alternant plongeons et roulades. Fascinant quand même le «Parisien», ange et démon du football, capable en douze secondes de provoquer l’extase et la haine. Des sentiments mélangés, comme ceux que ce Brésil aura finalement laissés après trois matches. (24 heures)