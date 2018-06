Olivier Giroud s’est rendu indispensable aux Bleus

Les tatouages habillent les footballeurs. Plus que de raison? Celui arboré par Olivier Giroud sur son bras droit traduit l’expression de sa foi: «Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer.» Peut-être quand même une place de titulaire en équipe de France?

À l’entame du Mondial, le trio Dembélé-Griezmann-Mbappé avait pris position, vite fait. La prestation en demi-teinte des Tricolores contre l’Australie a incité Didier Deschamps à titulariser le joueur de Chelsea à la pointe de l’attaque devant le Pérou (1-0). Véritable point d’ancrage, Giroud a plutôt bien combiné avec Griezmann qu’il apprécie. «Grizzi n’est pas en jambes. Mais il va monter en puissance au fur et à mesure de la compétition comme à l’Euro. Son intelligence de jeu et sa qualité de passe sont précieuses.»

Pugnace, Giroud a initié le pressing, s’est montré à son avantage dans les duels aériens. Et il a été à l’origine du but de Mbappé (34e), le seul de la rencontre. Corollaire: L’Équipe lui a attribué un 7, la meilleure note du match avec Pogba après Kanté (8). Ces dispositions placent l’intéressé (75 sélections/la première le 11 novembre 2011) en position de force.

Il a la foi en lui («Je prie avant un match») et le but dans le sang. En juin 2014, il avait inscrit le 100e but des Bleus en Coupe du monde. Il y a une année, il s’était offert un triplé retentissant, dix-sept ans après Trezeguet, face au Paraguay. Au classement des meilleurs buteurs français, mené par Thierry Henry (51 réussites). Il occupe la quatrième place (31 buts) en compagnie de Zinédine Zidane devant Just Fontaine et Jean-Pierre Papin (30). Rien moins que ça.

Pas chaud au cœur

Pourtant Giroud peine toujours à faire l'unanimité. «Il ne me fait pas chaud au cœur. Je ne le mettrai pas comme centre-avant dans mon équipe type», avoue Gabet Chapuisat. Le technicien vaudois souligne tout de même ses mérites: «Ce n’est pas le joueur le plus spectaculaire mais reconnaissons qu’il est efficace, il apporte beaucoup. Il constitue un bon pivot.» Souvent décrié, Giroud a la confiance du sélectionneur. «C’est là tout le paradoxe. En Angleterre (à Arsenal ou à Chelsea), c’est le remplaçant de service mais Deschamps table sur lui avec les Bleus. Giroud est le genre de joueur qu’il recherche», poursuit Gabet. «Il n’est pas brillant, mais assez complet et pas trop maladroit. Il y a de meilleurs joueurs à son poste en France, mais il est complémentaire avec Griezmann.»

Placé sous le feu nourri des critiques mais solide au mental Olivier Giroud s’est présenté vendredi en conférence de presse comme si de rien n’était. Pas d’esprit revanchard dans son ton policé. «J’ai réalisé un de mes matches les plus aboutis avec les Bleus même si je n’ai pas marqué. Le système en 4-2-3-1 adopté contre le Pérou n’y est pas étranger. Il me plaît. Il offre à la France un équilibre offensif-défensif. C’est le modèle dans lequel on a le plus évolué.» A bon entendeur…

Kanté, le 12e homme

Au passage, Giroud a tissé des louanges à Kanté: «Avec lui, c’est comme si on évoluait à douze. Il est partout.» Face caméra, Giroud a levé une ambiguïté. S’il n’a pas été aligné face à l’Australie ce n’est pas à cause d’une blessure à la tête. «C’était le choix tactique de l’entraîneur. Je l’ai compris et je le respecte. J’étais déçu et frustré comme tout compétiteur le serait. Je n’ai pas ressenti d’injustice.» On n’est pas obligé de le croire mot pour mot.

À l’instar Wenger, Deschamps a dit que c’était quand Giroud ne jouait pas qu’on remarquait son absence… «Ça fait plaisir. On a le droit de se tromper. Euh, ça fait un peu prétentieux. Je veux dire qu’il faut répondre présent lorsqu’on t‘attend et qu’on t’offre une opportunité de t’exprimer. J’ai apporté ma pierre à l’édifice. J’ai servi de point de fixation à l’équipe. Je lui ai donné de la profondeur. J’ai remisé, dévié pour les autres.» C.Q.F.D.

Ces bons points qu’il s’attribue résonnent comme autant d’espérance d’être titulaire mardi prochain contre le Danemark. (nxp)