«Pour faire face à Messi, la France va devoir se libérer»

«Bonjour. Alors, ça y est, place maintenant aux matches à élimination directe, avec ces huitièmes de finale.

Je dois avouer que j’attends justement le France-Argentine de ce samedi. Et je ne suis pas serein pour les Tricolores. Les Argentins ont peiné pour se qualifier. Mais ils ont montré du cœur, une passion, de l’intensité. C’est d’ailleurs typiquement sud-américain, cette abnégation. La France pourrait s’en inspirer. Elle me laisse sur ma faim. Il y a beaucoup de talent dans la sélection, mais c’est parfois dangereux. Parce qu’on a alors la tentation de se reposer sur l’autre alors qu’il faudrait justement retrousser ses manches. Comme N’Golo Kanté, qui ratisse pour l’équipe, lui.

Certains essaient de mettre de l’intensité, mais par à-coups. Et trop loin de la zone de vérité. C’est pourtant ce qu’on veut voir de Griezmann, de Dembélé, de Mbappé, de Pogba, mais que je n’ai pas encore vu. Moi, j’attends encore qu’un collectif émerge et que cette France se libère, ose improviser. Je sais que Didier Deschamps va réveiller les Bleus. Et il le faut, parce qu’en face il y a l’Argentine. Et il y a Messi qui a marqué lors du dernier match. Cela a dû lui faire du bien.

Comment jouer contre Messi? En gardant un œil sur lui. Parce que quand il est en mouvement avec le ballon, c’est dangereux. Messi lit le jeu. Il faudra justement un collectif pour le surveiller.

Pour moi, ce France-Argentine, avec les parcours respectifs, c’est du 50-50. Mais si la France passe, cela peut être un déclic. Ça, c’est pour samedi. Mais mardi je ne manquerai pas un certain Suède-Suisse. Je serai à fond derrière la Nati. La Suède est solide et plus joueuse qu’on ne pense. Elle est dangereuse. Mais la Suisse a les atouts pour déstabiliser cette machine. Je l’espère en tout cas. À bientôt et Hop Suisse en attendant.»

Propos recueillis par Daniel Visentini

Retrouvez régulièrement et en exclusivité dans nos colonnes les analyses de Christian Karembeu, champion du monde 1998 avec la France.

