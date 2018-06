Pourquoi ce joueur portugais n’a pas voulu fêter le but de Cristiano Ronaldo?

Une vidéo du but de Cristiano Ronaldo contre l’Espagne (son égalisation à 3-3 dans les dernières minutes de jeu sur coup franc) a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit CR7 marquer à la 88e minute de jeu puis courir hors des limites du terrain, suivi par les neuf autres joueurs de champ qui se précipitent vers le buteur providentiel.

Un seul joueur – le défenseur portugais de West Ham Jose Fonte - ne franchit pas la ligne de touche sur les ordres d’un de ses coéquipiers qui lui fait signe d’attendre et de rester sur le terrain.

Pour quelle raison?

