Rojo, de fossoyeur à sauveur de l'Argentine

Il aurait pu causer la perte de l’Argentine, mais il l’a finalement sauvée. En dix minutes à peine, mardi soir face au Nigeria (victoire 2-1 et qualification pour les 8es de finale), Marcos Rojo a vécu un véritable carrousel d’émotions. Impliqué sur la scène qui aurait pu valoir un second penalty à l’équipe africaine (faute de main), le défenseur de l’Albiceleste s’est transformé en buteur providentiel (86e minute), armant du pied droit – alors qu’il est gaucher – une volée parfaite qui libérait tout un peuple. «Ce but est pour ma famille et pour ce groupe qui le mérite», a-t-il souligné dans la ferveur d’une nuit de folie à Saint-Pétersbourg. Ajoutant aussitôt: «Maintenant, le tournoi pour nous peut commencer.» Une petite phrase sans doute lourde de sens du côté de l’équipe de France, prochain adversaire de l’Argentine, samedi dès 16 heures.

Dans cette formation argentine au bord du précipice, on attendait le réveil de Lionel Messi. Il est venu, concrétisé par un but extraordinaire. Mais pas grand monde n’aurait misé sur l’apport décisif de Rojo (28 ans), un homme qui, au propre comme au figuré, arrive de très loin. Grièvement blessé à un genou en avril 2017 (rupture du ligament croisé antérieur), le joueur de Manchester United n’est revenu au jeu qu’à la fin de novembre. Avec neuf présences seulement en club pour la saison 2017-2018, il pouvait craindre pour sa participation au Mondial. Mais aujourd’hui il figure à la une des gazettes d’un pays dont la ferveur ne se dément pas. Qu’elles soient collectives ou individuelles, les belles histoires du sport tiennent souvent à trois fois rien. Ou alors à deux péripéties.

«Ce but est venu du cœur. Rojo est arrivé dans la surface adverse comme un avant-centre. Et il a fait le boulot que Higuain n’a pas su faire. Il a été énorme!»

Natif de La Plata, Marcos Rojo se souvient qu’il sautait dans tous les sens lorsque Manchester United avait manifesté son intérêt. Après deux premières étapes européennes (Spartak Moscou, Sporting au Portugal), il rejoignait le grand club des bords de la Mersey juste après la Coupe du monde 2014, durant laquelle il avait disputé – au poste de latéral gauche – ce fameux huitième de finale face à la Suisse. Désormais en défense centrale, Rojo incarne cette Argentine jamais plus dangereuse que lorsqu’elle se retrouve dos au mur. «C’est un type solide dans sa tête, remarque Nestor Subiat, qui a bien sûr suivi la rencontre avec la passion argentine qui le caractérise. Ce but est venu du cœur. Rojo est arrivé dans la surface adverse comme un avant-centre. Et il a fait le boulot que Higuain n’a pas su faire. Il a été énorme!»

Désormais, la grande question est la suivante: cette Argentine, un peu mal foutue jusque-là, peut-elle trouver des ressources suffisantes, qu’elles soient morales ou surtout techniques, pour faire un bon bout de chemin dans le tournoi? «J’en suis convaincu», répond Nestor Subiat. L’homme aux trois passeports (Argentine, France et Suisse bien sûr) poursuit: «On attendait des Argentins un match correct face au Nigeria. Ils l’ont fait. On attendait aussi Messi: il a joué son rôle de leader. Bien sûr, plusieurs joueurs ne sont pas à la hauteur et les choses auraient pu mal tourner. Par exemple, je n’aime pas Mascherano qui, à mes yeux, est un leader plutôt négatif. Je trouve qu’il y aurait mieux à faire au milieu du terrain, avec Banega en 6 et Lo Celso. Mais ce dernier n’a pas joué une seule minute. Cela dit, les joueurs ont pris le pouvoir. Un peu comme l’avaient fait les Français de 2006, les Zidane et autre Makelele, alors que Domenech faisait n’importe quoi.»

«Elle va saisir sa chance»

À propos de ce France - Argentine qui, déjà, alimente les conversations: «Une affiche magnifique. L’Argentine va saisir sa chance contre un adversaire à mon sens en plein doute. Avec ce qu’elle a proposé face au Danemark, la France n’a pas choisi la meilleure façon de préparer un match important. Elle risque de le regretter.» Comme la moitié de sa famille est Française, Nestor Subiat a choisi de se rendre à la fanzone d’Ouchy pour suivre la partie et se mêler aux Argentins de la région.

«Maintenant, le tournoi pour nous peut commencer.» La phrase tourne en boucle dans les deux camps, avec un peu plus d’insistance chez les Argentins. Et si Rojo avait raison? (24 heures)